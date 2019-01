09.01.2019, 17:40 Uhr

Winterklausur: Freie Wähler wollen mehr erneuerbare Energien

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist das Topthema am ersten Tag der Winterklausur der Freien Wähler in Straubing. So besuchte die Landtagsfraktion heute das Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe.