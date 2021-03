Winterglatte Straße - Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall ist auf winterglatter Straße am Freitagnachmittag im Landkreis Augsburg eine 55-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war auf der Staatsstraße 2032 der 33-jährige Fahrer eines Kleintransporters unmittelbar vor einer Brücke ins Schleudern geraten. Der Transporter stieß gegen den Wagen der Frau. Sie wurde bei dem Aufprall getötet. Sowohl sie als auch der Fahrer des Transporters mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden.

Dritter Wagen an dem Unfall beteiligt

Nach dem Zusammenstoß prallte ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle; der Fahrer dieses Wagens blieb unverletzt. Er kam, gemeinsam mit dem leicht verletzten Fahrer des Kleintransporters, in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs an. An dem Einsatz waren Feuerwehren aus Welden und Adelsried beteiligt.