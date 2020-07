Wintergerste: Landwirte beklagen Ernte-Totalausfall

Viele Landwirte in Nordbayern beklagen einen Totalausfall bei der Ernte der Wintergerste. Wie Hans Rebelein, Geschäftsführer des Bauernverbands Coburg, dem BR auf Nachfrage mitteilte, habe der Spätfrost Mitte Mai gerade in dem Moment zugeschlagen, als die Wintergerste blühte.

50 bis 70 Prozent Ausfall

Landwirte, die bereits seit 50 Jahren im Geschäft sind, hätten solch einen Riesenschaden noch nicht erlebt, so Rebelein. Die Höhe der Einbußen sei abhängig vom Standort. Viele Bauern müssten Verluste von 50 bis 70 Prozent hinnehmen, zum Teil auch einen Totalausfall.

Ernteeinbußen bei vielen Bauern

Normalerweise würde den Landwirten die Wintergerste ausreichen, um Rinder und Schweine zu füttern. Durch die Ernteeinbußen müssten viele Bauern jetzt Futter zukaufen. Viele Landwirte würden sich derzeit über andere Arten der Wintergerste informieren und künftig Sorten pflanzen, die den Frost besser überstehen, glaubt Rebelein. Die Wintergerste nehme etwa 20 bis 30 Prozent der Flächen der Landwirte ein.

Ungünstige Witterung als Ursache

Als Ursache für den Extremausfall nennt Rebelein die ungünstigen Witterungen in den fränkischen Regionen. Während es in Südbayern andere Strömungen gebe und es dort ein paar Grad wärmer sei, weist Rebelein neben der miserablen Ernte der Wintergerste auch auf die erfrorenen Kirschen in Franken hin.