Winterfit in Bayerns Bädern: Lernen in Bad Kötzting

Individuelles "Lebensstilprogramm"

Los geht es mit dem Gesundheitscheck. Der besteht nicht nur aus der ärztlichen Untersuchung, dazu gehört zum Beispiel auch die Aufgabe sich selbst zu beobachten. Gesundheit planen und praktizieren heißt es in Phase zwei. Individuell wird das Programm geplant und dann zwölf Wochen trainiert. Anders als bei einer klassischen Kur dauert das Lebensstilprogramm ein ganzes Jahr und begleitet die Teilnehmer über den Computer auch zuhause.

Nicht nur für alte Menschen

Jeder, der seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen will, ist in Bad Kötzting richtig, keineswegs nur alte Leute. Die Teilnehmer sind ab 30 Jahre alt, "wenn man sich das erste Mal mit seinen körperlichen Problemen auseinandersetzt", sagt Bettina Pritzl. Der Weg lohnt sich auch von weiter her. Auch einzelne Bausteine des Programms lassen sich zum Beispiel an einem Wochenende absolvieren. Dazu genießt man die wunderschönen Landschaft des Bayerischen Walds. Der Wald bekommt jetzt auch noch eine ganz offizielle Rolle im IGM-Programm. Beim Waldbaden wird Entspannung und der Umgang mit Stress thematisiert.

Im kommenden möchte man in Bad Kötzting mit dem Philipp-Lahm-Programm "Gesund kann jeder“ speziell jüngere Menschen ansprechen, die im Urlaub etwas für ihre Gesundheit tun möchten.