Wintereinbruch verwandelt Schwabens Straßen in Rutschbahnen

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen eine 41-jährige Autofahrerin auf der B12 bei Weitnau schwer verletzt worden. Die Frau war in Richtung Isny unterwegs. Auf schneeglatter Fahrbahn verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen und prallte in einen entgegenkommenden Lkw.

Schwer verletzte Fahrerin wurde ins Krankenhaus geflogen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wrack befreien und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus bringen. Der 43-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutacher hinzu gezogen. Dafür musste die Bundesstraße für mehr als vier Stunden komplett gesperrt werden.

Fahrer eines Milchlasters verlor Kontrolle

Zu einem weiteren Unfall, ebenfalls mit einem LKW, ist es im Landkreis Unterallgäu gekommen. Zwischen Bedernau und Märxle verlor der Fahrer eines Milchlasters samt Anhänger die Kontrolle über sein Gespann. Auf schneeglatter Fahrbahn kam er ins Rutschen und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Zusammenprall wurde der PKW in eine angrenzende Wiese geschleudert. Die Fahrerin musste schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Anhänger des Milchlasters ist im Verlauf des Unfallgeschehens zur Seite umgekippt und musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 33.000 Euro.