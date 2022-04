Wintereinbruch: Unfälle auf Autobahnen in Mittelfranken

In Mittelfranken ist es aufgrund des Wintereinbruchs am gestrigen Samstag zu mehreren Unfällen auf Autobahnen gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist ein 42-jähriger Pkw-Fahrer Samstagnacht um kurz vor vier Uhr auf der A9 bei Hilpoltstein in Richtung Berlin unterwegs gewesen.

Pkw überschlug sich bei Schneeregen

Bei Schneeregen kam dieser laut Mitteilung aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte mit dem Pkw in den Straßengraben und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei nur leicht verletzt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die Verkehrspolizei Feucht leitete gegen den Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Kleintransporter mit Säugling an Bord knallte gegen Betonwand

Nur wenige Stunden später, um 07.20 Uhr, geriet der Fahrer eines Kleintransporters auf der A3 Richtung Regensburg am Autobahnkreuz Nürnberg aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der mit acht Personen besetzte Kleintransporter prallte laut Polizei nach links in eine Betonwand und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Unter den Insassen befanden sich auch ein zwei Monate alter Säugling sowie zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren. Sowohl der Säugling als auch die beiden Kinder blieben unverletzt, wurden jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Strafverfahren gegen Fahrer eingeleitet

Die 32-jährige Mutter der beiden Kinder wurde durch den Unfall leicht verletzt und ebenfalls in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 56-jährigen Fahrer des Kleintransporters wurde ein Strafverfahren wegen fährlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro leisten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 6.000 Euro.