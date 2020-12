Wintereinbruch sorgt für viele kleinere Unfälle

Nach Mitternacht setzte der erste Schneefall ein und in der Zeit zwischen 2 und 10 Uhr verzeichnete die mittelfränkische Polizei rund 180 Einsätze. Autos blieben an Steigungen hängen und es kam zu etlichen kleineren Verkehrsunfällen. Diese gingen in den meisten Fällen glimpflich aus, nur bei jedem etwa zehnten wurde eine Person verletzt, so die Polizei.

A9 zeitweise komplett gesperrt

Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es am Vormittag auf der A9 in Fahrtrichtung München: Zwischen Hilpoltstein und Greding kam ein Pkw auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Das Auto wurde zurückgeschleudert und krachte in einen Lastwagen, der auf der rechten Spur unterwegs war. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, die Autobahn musste komplett gesperrt werden. Die drei Insassen des Pkw erlitten aber nur leichte Verletzungen. Gegen 11 Uhr wurde die Totalsperre wieder aufgehoben.

Lkw hingen an Steigung fest

In Westmittelfranken blockierten mehrere liegengebliebene Lkw wichtige Verbindungsstraßen. In Neustadt an der Aisch standen laut Polizei auf der B8 in Richtung Emskirchen bis zu 70 Lastwagen zwischen dem Kreisverkehr bei Diespeck und Kleinerlbach an einer Steige. Ähnlich sah es im Raum Bad Windsheim aus. Auf der Verbindung von Lenkersheim nach Markt Erlbach kamen die Lkw in Höhe der Mailheimer Steige nicht voran.

Viele Autofahrer noch mit Sommerreifen unterwegs

Wie die Polizei berichtet, seien viele Autofahrer entweder zu schnell oder noch mit Sommerreifen unterwegs gewesen. Auf der B 470 sorgte ein liegengebliebenes Fahrzeug für Verkehrsbehinderungen. Außerdem ereignete sich ein Unfall auf der A73 im Stadtgebiet Nürnberg in Richtung Erlangen. Dort war ein Kleintransporter ins Rutschen geraten, ein weiteres Auto fuhr auf. Anschließend wurde die A73 in Richtung Erlangen vollständig gesperrt.

