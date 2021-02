Wintereinbruch sorgt für Unterrichtsausfälle in Teilen Frankens

Nach dem vielen Schnee in Teilen Deutschlands erreicht der Wintereinbruch jetzt auch Bayern. Der Deutsche Wetterdienst warnt gebietsweise vor bis zu 25 Zentimetern Neuschnee innerhalb von zwölf Stunden. Vor allem Ober- und Unterfranken seien betroffen.

Zur Wetterlage in Bayern senden wir morgen früh um 8.00 Uhr ein BR24Live.

Schulfrei in Teilen Unterfrankens

In Stadt und Landkreis Schweinfurt, in Stadt und Landkreis Würzburg sowie im Landkreis Bad Kissingen fällt am Montag vorsichtshalber der Unterricht aus. Im Landkreis Rhön-Grabfeld gibt es keinen Präsenzunterricht für die Abschlussklassen und zudem keine Notbetreuung - der Distanzunterricht findet aber statt. Das gilt auch für den Landkreis Main-Spessart und den Landkreis Kitzingen, wie auf dem Meldeportal des Bayerischen Kultusministeriums am Sonntag zu lesen war. Ob weitere Städte und Landkreise nachziehen, war zunächst unklar.

Chaos im Berufsverkehr erwartet

Im Laufe dieser Nacht wird erwartet, dass Kaltluft vom Norden Frankens bis zu den Alpen vordringt und zusammen mit dem Tiefausläufer kommt es zu Schneefällen, die voraussichtlich in Teilen Frankens, in der gesamten Donau-Alb-Region samt Niederbayern und dem Norden Schwabens und Oberbayerns länger andauern. Vor allem hier kann sich eine teils über zehn Zentimeter, örtlich bis zu 20 Zentimeter hohe Schneedecke ausbilden, die besonders zum morgendlichen Berufsverkehr durch Eis und Schnee für chaotische Bedingungen auf einigen Straßen sorgen dürfte.

Heute schon Hunderte Unfälle

In der Mitte Deutschlands fielen schon heute binnen weniger Stunden mehr als 30 Zentimeter Schnee, Polizei und Feuerwehr waren im Dauereinsatz. In Nordrhein-Westfalen wurden spiegelglatte Autobahnen gesperrt, es kam zu Hunderten Unfällen.