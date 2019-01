Wintereinbruch: Polizei warnt vor glatten Straßen

In der Nacht hat es in Niederbayern angefangen zu schneien. Stellenweise waren die Straßen schneebedeckt. Die Polizei in Niederbayern hat seit gestern Abend mehr als ein Dutzend Glatteisunfälle gezählt, die meisten davon im Bayerischen Wald.

Autofahrerin rutscht in Sattelzug

Ein schwerer Unfall ist am Donnerstagabend auf der B12 bei Kirchham (Lkr. Passau) passiert. Eine Frau war auf schneeglatter Fahrbahn in einen quer stehenden Sattelzug gerutscht. Sie wurde schwer verletzt, wie die Polizei meldet.

Bahnreisenden droht Verkehrschaos

Im Laufe des Tages soll der Schneefall noch zunehmen. Auch Bahnreisende müssen sich dann auf Verspätungen einstellen. Die Bahn hat eine Liste im Internet veröffentlicht, welche Verbindungen betroffen sein könnten. Darauf finden sind unter anderem die Verbindungen zwischen Regensburg, Landshut und Passau, sowie die Bahnstrecken im Bayerischen Wald.