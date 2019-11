Wintereinbruch: kaum Probleme auf niederbayerischen Straßen

Der Wintereinbruch in den höheren Lagen Niederbayerns hat den Verkehr auf den Straßen nicht wesentlich beeinträchtigt. Die Einsatzzentrale Niederbayern meldet keine größeren Vorkommnisse. Die einzelnen Dienststellen melden auch nur wenige Einsätze.

Fahrer mit Sommerreifen angezeigt

Im Bereich der Polizeiinspektion Regen sind in der Nacht zwei Fahrzeuge aufgrund schneeglatter Straßen von der Fahrbahn abgekommen. Ein Autofahrer wurde von der Polizei angezeigt, da er mit Sommerreifen an einer Steigung hängengeblieben war.

Lkw bleiben an Steigungen hängen

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Grafenau sind auf der B533 bei Innernzell mehrere Lkw an einer Steigung hängengeblieben, ein Paketfahrer ist zudem mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Der Lieferwagen war nicht mehr fahrbereit.

Ein Fahrer bei Unfall leicht verletzt

In Waldkirchen ist ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei Viechtach meldete keine Glätteunfälle, in Richtung Sankt Englmar waren auch hier LKW an Steigungen hängengeblieben.

Insgesamt haben sich die Verkehrsteilnehmer in Niederbayern scheinbar gut auf das Winterwetter eingestellt.