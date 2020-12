Wintereinbruch in Oberfranken sorgt teilweise für Verkehrschaos

Während die Integrierten Leitstellen (ILS) Hochfranken und Bayreuth-Kulmbach am Morgen noch Entwarnung gaben und keine Unfälle vermeldeten, sorgte der Wintereinbruch in Bayern vor allem im Landkreis Bamberg zum Teil für ein Verkehrschaos.

Lkw-Unfall auf der A73 bei Hirschaid

Bereits in der Nacht auf Montag missglückte auf der A73 bei Hirschaid aufgrund der rutschigen Fahrbahn ein Überholvorgang zweier Lastwagen. Die beiden Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, die Autobahn in Richtung Nürnberg war für mehrere Stunden gesperrt.

Landkreis Bamberg: Lastwagen stecken auf B22 fest

Wie ein Sprecher der Polizei dem BR bestätigte, ist es zudem auf der B22 bei Debring im Landkreis zu einem größeren Verkehrschaos gekommen. An einer Steigung sind mehrere Lastwagen auf schneebedeckter Fahrbahn steckengeblieben. Ein Auto ist aufgrund der winterlichen Bedingungen an dieser Stelle mit einem Lkw zusammengestoßen. Die B22 war an dieser Stelle teilweise komplett gesperrt, inzwischen ist die Fahrbahn wieder einspurig befahrbar.

Insgesamt meldete die Polizei allein im Raum Bamberg zwölf schneebedingte Verkehrsunfälle. Bis auf den Vorfall auf der A73 sind dabei keine Menschen verletzt worden.