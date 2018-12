16.12.2018, 14:48 Uhr

Wintereinbruch in Mainfranken - bislang ohne Probleme

Pünktlich zum 3. Advent bringt der Winter endlich auch etwas Schnee. Am Untermain kam der Schnee bereits in den frühen Morgenstunden. In Würzburg hat es so gegen 9.30 Uhr angefangen, zu schneien. Inzwischen ist alles weiß eingezuckert.