Wintereinbruch in der Oberpfalz: Arbeitslosenquote steigt

Die Zahl der Arbeitslosen in der Oberpfalz ist im Januar saisonbedingt stark gestiegen, um 1.464 auf 23.531. Die Quote liegt bei 4,0 Prozent. Im Dezember lag sie noch bei 3,2 Prozent, das ist ein Anstieg um knapp ein Viertel.

Viele Beschäftigte in Landwirtschaft und Baugewerbe

Nach den Worten des Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart ist der starke Anstieg saisonbedingt. In der Oberpfalz arbeiten überdurchschnittlich viele Beschäftigte in der Landwirtschaft und im Baugewerbe. Aufgrund des Wintereinbruchs in den vergangenen Wochen können viele von ihnen im Moment nicht arbeiten. In den Frühjahrsmonaten werde die Zahl der Arbeitslosen wieder deutlich sinken, so Holtzwart.

Corona-Pandemie verstärkt Arbeitslosigkeit

Die Corona-Krise ist auch an der Oberpfalz nicht spurlos vorüber gegangen. Im Vergleich zum Januar vor einem Jahr stieg die Arbeitslosenquote von 3,4 auf jetzt 4,0 Prozent an. Der Anstieg fällt aber geringer aus als zum Beispiel in Oberbayern oder Schwaben. Dort spielen Tourismus und Hotellerie eine deutlich größere Rolle.

Kreis Neumarkt mit niedrigster Arbeitslosenquote

Der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat aktuell die niedrigste Arbeitslosenquote im Regierungsbezirk mit 2,7 Prozent. Am höchsten ist die Quote in der Stadt Weiden mit 6,3 Prozent.