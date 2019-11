Wintereinbruch in Bayern: Skisaison hat begonnen

Der Wind weht mit 80 bis 100 Stundenkilometern übers Zugspitzplatt - der Föhnsturm hat den Berg fest im Griff. Doch ringsum sind die Gipfel schon weiß überzuckert: Die Ski- und Snowboard-Saison ist eröffnet. Einige Wintersportler nutzten die Chance bereits für die ersten Schwünge auf der Piste. Traditionell startet das Ski-Gebiet auf der Zugspitze als erstes in die Wintersaison.

"Snowfarming" sorgt für Schneegrundlage

Die Pisten seien in einem exzellenten Zustand sagt Pistenchef Martin Hurm: "Im Vergleich zu letztem Jahr fühlt es sich auch richtig wie Winter an, da standen wir hier an einem weißen Schneeband aus Altschnee in einer Fels- und Krater-Landschaft." Doch auch in diesem Jahr wurden die Abfahrten auf einer Schneedecke aus Altschnee präpariert. Dieser stammt noch aus dem letzten Winter und übersommert, was als "Snowfarming" bezeichnet wird.

Der Neuschnee der letzten Tage war jedoch auch wichtig - schließlich verzichtet Deutschlands höchstgelegenes Skigebiet schon immer auf Kunstschnee - traditionell wird nur auf Naturschnee gefahren. In den letzten Tagen fielen etwa 30 Zentimeter und im Laufe des Tages soll es weiterschneien.

Mehr Angebote für Nicht-Ski-Fahrer

Ein Sechser-Sessellift ist bereits in Betrieb. Wenn der Wind im Laufe des Tages nachlässt, soll der zweite dazu kommen. Damit seien fünf Pisten in einem sehr guten Zustand befahrbar, so Hurm. Neu ist in diesem Jahr ein erweitertes Angebot für Schlitten- und Bobfahrer. Für die Nicht-Ski- und Snowboardfahrer wurde der Verleih um Schlitten erweitert.

Der Tages-Skipass kostet in diesem Jahr 48 Euro für einen Erwachsenen und die Zugspitzbahn hat ein attraktives Kombiangebot für Wintersportler, die mit dem Zug anreisen. Wer das Ticket ab München nutzt, bezahlt bis hinauf zur Zugspitze und zurück 60 Euro.

Mit Beginn der Wintersaison eröffnet die Bayerische Zugspitzbahn auch ihre neue Fotografie-Ausstellung NAUFBLICK. In der Bergstation Seilbahn Zugspitze präsentieren Fotografen aus der Region ihren ganz persönlichen Blick auf den Berg und beleuchten dabei dessen unterschiedlichen Facetten. Für Zugspitzbesucher ist der Eintritt kostenlos. Im Classic-Skigebiet in Garmisch-Partenkirchen startet die Saison am 6. Dezember, wenn die Schneelage es zulässt.