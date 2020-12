Wintereinbruch in Bayern: Erster Schnee, viele Unfälle

Pünktlich zum 1. Dezember ist es weiß geworden in Bayern. Die Schulkinder jubelten, die Busfahrer kämpften - wie zum Beispiel in Würzburg: "An einer Haltestelle musste ich eineinhalb Stunden auf den Räumdienst warten, weil der Schnee so hoch war und unter dem Schnee Glatteis." Ein anderer Busfahrer hatte es aufgegeben, in der Früh in Würzburg steile Straßen hochzufahren. Keine Chance, sagte er.

Franken am stärksten betroffen

Zahlreiche Blechschäden und einige leichtere Verletzte meldet die Polizei im gesamten Frankenland, wo es den morgendlichen Berufsverkehr besonders traf. Allein in Mittelfranken krachte es 180 Mal.

Auch auf Autobahnen kamen vor allem Lkw an Steigungen nur mühsam bis gar nicht voran. Zwei Lkw rutschten auf der A73 bei Bamberg ineinander, ein langer Stau war die Folge. Ähnliche Unfälle gab es auf der A9 zwischen Hilpoltstein und Pfaffenhofen.

Kinder in Schulbus kommen mit Schrecken davon

Nahe Neumarkt in der Oberpfalz kollidierte ein Pkw mit einem Schulbus. Die rund 20 Kinder blieben unverletzt, die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Auf der B16 im schwäbischen Rain am Lech rutschte sogar ein Schneepflug in den Gegenverkehr. Bilanz: zwei Leichtverletzte. Die Deutsche Bahn meldete immer wieder Störungen von Weichen.

Noch viele Sommerreifen am Start

Nicht nur einzelne Pkw, auch etliche Lastwagen hatten noch Sommerreifen aufgezogen. Das kann teuer werden: Wer bei Schnee, Matsch oder Eis mit Sommerreifen fährt, riskiert ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt in Flensburg – darauf weist der ADAC hin. Bei Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro.

Schneefall lässt nach

Auf seinem Zug nach Südosten schwächte sich der Schneefall ab. Am morgigen Mittwoch soll es nur noch vereinzelt schneien.