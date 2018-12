Wintereinbruch im Allgäu: Bis zu einem Meter Neuschnee möglich

Auf Sturmtief "Marielou" folgt in Bayern der Wintereinbruch: Die Temperaturen sind zum Wochenstart gesunken, vereinzelt gab es Schneeregen und glatte Straßen. Bei Wertach im Oberallgäu hat es am Montagabend angefangen zu schneien. In der Nacht auf Dienstag wird bis zu einem Meter Neuschnee erwartet.

Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen

Der plötzliche Wintereinbruch macht auch Bayerns Autofahrern zu schaffen. Auf der A8 von Stuttgart nach München war die Sicht zwischen Zusmarshausen und Augsburg-West in beiden Richtungen durch starken Schneefall behindert. Die Sichtweite lag bei unter zehn Metern.

Vorsicht geboten war auch auf der A8 zwischen Aichelberg und Merklingen. LKW-Fahrern wurde empfohlen, die nächste geeignete Haltemöglichkeit anzufahren.

Lawinengefahr steigt im Alpenraum

Auch am Dienstag soll es am Alpenrand schneien. Sonst bleibt es trüb und windig, vereinzelt fällt Schnee bei -1 bis 6 Grad. Dazu steigt die Lawinengefahr in den Alpen. Laut dem aktuellen Lawinenlagebericht liegt das Hauptproblem in der Kombination von Neuschnee und starkem Wind. Dieser sogenannte Triebschnee - Schnee, der vom Wind verblasen wurde und sich an einer windgeschützten Stelle ablagert - kann zu Schneebrettlawinen führen, die schon von einzelnen Skifahrern oder Snowboardern ausgelöst werden können.

Aktuelle Lawinenwarnstufe: Zwischen zwei und drei

Gefährlich ist es derzeit oberhalb von Baumgrenzen an Steilhängen und in schneegefüllten Rinnen und Mulden. Auch in tieferen Lagen können Lawinen abgehen, wenn der Schnee auf steile Grashänge oder glattes Laub ins Rutschen kommt. Die aktuelle Lawinenwarnstufe liegt bayernweit zwischen zwei und drei.

Wetterausblick für Bayern

Am Mittwoch soll es nur noch im Südosten schneien, sonst bleibt es trocken. An den Alpen lässt sich die Sonne blicken. Auch der Donnerstag wird bei Höchstwerten bis 4 Grad freundlich.