Wintereinbruch: Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee im Oberallgäu

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zentimeterhohen Neuschnee in höheren Lagen erwartet. Und so ist es auch gekommen: In der Nacht auf der Donnerstag (04.11.2021) hat es in Teilen des Landkreises Oberallgäu geschneit.

Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee in den Alpen

Zwischen Fischen im Allgäu und Balderschwang am Riedbergpass hat es dicke Schneeflocken geschneit. Laut DWD sind in den Alpen oberhalb 800 bis 1.000 Meter fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee gefallen, in Staulagen des Hochgebirges örtlich bis zu 20 Zentimeter. Der Wetterdienst erwartet, dass bis zum Donnerstagnachmittag oberhalb von 1.000 Metern nochmals fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee fallen können.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glättegefahr

Auf höheren Alpenstraßen bestehe Glättegefahr wegen Schnee oder Schneematsch. Laut Polizei hatte es in der Nacht bislang aber keine wetterbedingten Unfälle gegeben.