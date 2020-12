Wintereinbruch: 70 Lkw hängen an Steigung in Mittelfranken fest

Nach dem Schneefall in der Nacht sorgen in Mittelfranken vor allem liegen gebliebene Lastwagen für Verkehrsbehinderungen und Staus. Wie die mittelfränkische Polizei mitteilt, kommt vor allen Dingen dort, wo es Steigungen gibt, der Verkehr zum Erliegen.

Lkw hängen an Steigung fest

In Westmittelfranken blockieren mehrere liegengebliebene Lkw nach dem Wintereinbruch wichtige Verbindungsstraßen. In Neustadt an der Aisch stehen laut Polizei auf der B8 in Richtung Emskirchen bis zu 70 Lastwagen zwischen dem Kreisverkehr bei Diespeck und Kleinerlbach an einer Steige. Ähnlich sieht es im Raum Bad Windsheim aus. Auf der Verbindung von Lenkersheim nach Markt Erlbach kommen die Lkw in Höhe der Mailheimer Steige nicht voran.

Viele Autofahrer noch mit Sommerreifen unterwegs

Wie die Polizei berichtet, seien viele Autofahrer heute Morgen entweder zu schnell oder noch mit Sommerreifen unterwegs. Auch auf der B 470 sorgt ein liegen gebliebenes Fahrzeug für Verkehrsbehinderungen. Außerdem ereignete sich ein Unfall auf der A73 im Stadtgebiet Nürnberg in Richtung Erlangen. Hier ist ein Kleintransporter ins Rutschen geraten. Ein weiteres Auto ist auf ihn aufgefahren. Anschließend wurde die A73 in Richtung Erlangen vollständig gesperrt, inzwischen ist laut Polizei wieder eine Spur befahrbar.

Polizei: Weg für Räumfahrzeuge freimachen

Die Polizei geht davon aus, dass sich die erheblichen Verkehrsbehinderungen im Laufe des Vormittags wieder auflösen, sobald alle Straßen geräumt sind. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, Straßen und Fahrbahnen möglichst frei zu halten, damit die Streufahrzeuge durchkommen.