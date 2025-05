Wenig Schnee, weniger Niederschlag – die Winterbilanz in Bayern

Trocken bedeutet auch: Deutlich weniger Schnee

Die Trockenheit wird laut LfU auch am wenigen Schneefall deutlich. So habe es in Würzburg nur einen Tag mit einer Schneedecke von mindestens einem Zentimeter gegeben, in Augsburg seien es vier Tage und in München sechs gewesen. Dagegen konnten die Menschen im oberfränkischen Hof mit 34 Schneetagen noch einen halbwegs normalen Winter erleben.

Auf der Zugspitze lag, wie gewöhnlich, den ganzen Winter Schnee – zum Teil aber nur elf Zentimeter hoch. Die mittlere Schneehöhe auf Bayerns höchstem Berg lag zwischen November und April bei gerade mal 106 Zentimetern. Normalerweise liegt hier in diesem Zeitraum im Mittel doppelt so viel Schnee. Das letzte Mal so wenig war es im Jahr 1940.