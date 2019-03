Schneereicher Winter: Gut für Hotels, schlecht für den Wald

Nach und nach können die Folgen des - zumindest örtlich - schneereichen Winters in Bayern beziffert werden. Die vielen Fernsehbilder von den Schneemassen in den Alpen haben offenbar Gäste angelockt. Deutliche Zuwächse können Hotels, Pensionen und Liftbetriebe verzeichnen: Der Tourismusverband Oberbayern München meldet ein Plus von gut fünf Prozent bei den Übernachtungen, Chiemsee-Alpenland Tourismus freut sich über rund 15 Prozent mehr angereiste Gäste. Ähnlich sieht es in anderen Alpenregionen aus.

Versicherungsschäden in Millionenhöhe

Doch die massiven Schneefälle im Januar haben auch zu erheblichen Schäden geführt: Allein die Versicherungskammer Bayern hat in den vergangenen Wochen 2.000 schneebedingte Schadensfälle reguliert. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 7,5 Millionen Euro. Ein Sprecher des Unternehmens wies darauf hin, dass der Gesamtschaden wohl noch deutlich höher liegen dürfte, weil derzeit nur rund ein Drittel aller Wohngebäude überhaupt gegen Schneedruck versichert ist.

Erhebliche Kosten für Katastrophenfall-Regionen

Auch die allgemeinen Kosten sind immens: Für Personal, Fahrzeuge, Geräte und Material fielen im Bereich des Verkehrsministeriums bis einschließlich Februar Kosten von ungefähr 55 Millionen Euro an. Besonders gravierend wirkt es sich finanziell dort aus, wo die Behörden den Katastrophenfall feststellen mussten: Im Landkreis Traunstein lagen beispielsweise die Aufwendungen für Einsatzkräfte, Verdienstausfälle und Maschinen bei rund 4,5 Millionen Euro. Die Landkreise hoffen nun, dass sie wie vorgesehen 80 Prozent der Kosten von der Regierung von Oberbayern ersetzt bekommen, sowie Bundeswehr und Technisches Hilfswerk ihre Einsätze nicht in Rechnung stellen. Für das THW in Kempten bedeutete nämlich der Januar eine Ausnahmesituation: 10.500 Einsatzstunden wurden in diesem Winter insgesamt geleistet, auch außerhalb des Allgäus.

Auf den Straßen hat der schneereiche Winter dagegen nach Angaben des Verkehrsministeriums keine größeren Straßenschäden als sonst angerichtet. Bisher wurden rund 326.000 Tonnen Salz gestreut, das liegt etwa im Durchschnitt der letzten zehn Jahre.

Immense Beschädigungen in den Wäldern

Erheblich sind die Schäden im Wald: In den Alpen und im Bayerischen Wald sind viele Bäume umgestürzt oder die Kronen gebrochen. Nasser Schnee in kurzer Zeit und dazu viel Wind sorgten dafür. Allein im Bereich des Forstbetriebs Sonthofen rechnet man beispielsweise mit 15.000 bis 20.000 Festmetern Schadholz durch Schneebruch. Oft sind es Fichten - der Lieblingsbaum des Borkenkäfers. Deshalb müssen die Schäden im Wald nun bis spätestens Ende Mai aufgearbeitet werden.

Im Norden Bayerns verlief der Winter dagegen mild (Unterfranken) bis normal (Oberfranken).