Winterwetter am Wochenende: Nur wenige Unfälle in der Oberpfalz

Schnee und Eis haben am Samstag und Sonntag auch in der Oberpfalz für Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Zwar waren die Räumdienste im Einsatz, dennoch kam es zu Unfällen. Allerdings hielt sich ihre Zahl in Grenzen.