Winter macht kurze Atempause – Bangen vor neuem Schnee

Im Landkreis Miesbach wurde gestern der Katastrophenfall festgestellt. Bis einschließlich Freitag fällt dort in sämtlichen Schulen der Unterricht aus. Schulfrei wegen Schnee eine ganze Woche lang. Laut dem bayerischen Kultusministerium hat es das in Bayern seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Es könne derzeit nicht garantiert werden, dass alle Schüler sicher zur Schule gelangen würden, begründet Sophie-Marie Stadler, die Sprecherin des Landratsamts den einwöchigen Schulausfall.

"Der Schnee ist richtig schwer und nass. Und da können die Schneepflüge nicht einfach rausschieben, aus den Bushaltestellen zum Beispiel, sondern müssen den immer extra rausheben. Und das dauert natürlich. Und die Bäume, die knicken unter der schweren Schneelast zusammen. Das ist auch schlecht für die Autofahrer, weil ganz viele Straßen leider deswegen schon versperrt wurden." Sophie-Marie Stadler, Sprecherin des Landratsamts

Katastrophenfall für Miesbach

Das Landratsamt Miesbach hat gestern den Katastrophenfall für den Landkreis festgestellt. So viel Schnee auf einmal hat's dort schon lange nicht mehr gegeben. Auch in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land, Traunstein und Starnberg sowie im Stadtgebiet Lindau gibt es Unterrichtsausfälle.

Verspätungen und Ausfälle bei der Bahn

Im Bahnverkehr müssen sich Fahrgäste weiterhin auf Verspätungen und Zugausfälle gefasst machen. Auf den Regionalstrecken waren gestern Räumtrupps im Einsatz, um mit Schnee und Eis überzogene Weichen von Hand freizuschaufeln.

"Von daher versuchen wir, alles Menschenmögliche zu machen, damit diese Strecken frei bleiben. Das Problem, das wir derzeit haben, ist der schwere, sehr pappige Schnee, der einerseits die Bäume zum brechen bringt und andererseits auch Gleise und Weichen einfrieren lässt." Michael-Ernst Schmidt, Bahnsprecher

Keine Züge zwischen Mittenwald und Scharnitz

Auf der Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald sollen heute wieder Züge fahren. Zwischen Mittenwald und Scharnitz in Tirol ist weiterhin kein Zugverkehr möglich. Denn in Tirol könnte die Lawinengefahr weiter steigen und womöglich die höchste Stufe erreichen. Die bayerische Oberlandbahn kann die Strecke nach Bayrischzell weiterhin nicht bedienen. Es pendeln dafür Großraumtaxis zwischen Holzkirchen und Bayrischzell.

Lawinengefahr gesunken

In den bayerischen Alpen ist es nicht mehr ganz so gefährlich wie noch am Wochenende. Die Lawinengefahr ist gestern gesunken. Spätestens heute Nacht könnte sich das aber wieder ändern. Experten vom Deutschen Wetterdienst befürchten unwetterartige Schneefälle. Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern appelliert daher an Wanderer und Wintersportler, in den Bergen weiterhin besonders vorsichtig zu sein.

"Die gesicherten Verkehrsräume in den Wintersportgebieten kann man wunderbar nutzen. Zum Skitourengehen ist es wichtig, dass man sich den Lawinenlagebericht anschaut, … die Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt aber grundsätzlich kann man draußen Wintersport machen." Roland Ampenberger, Bergwacht Bayern

Viele Straßen gesperrt

Wegen Lawinengefahr und umgestürzter Bäume sind vor allem in Oberbayern noch viele Straßen gesperrt. Die B 306 Traunstein – Inzell ist seit gestern Abend wieder befahrbar. Bei Siegsdorf im Landkreis Traunstein hatte die Eislast gegen Mittag zwei Seile einer Hochspannungsleitung auf die darunterliegende Bundesstraße zu Boden gerissen. Laut der Bayernwerk AG hatten am Nachmittag alle Haushalte wieder Strom. Das erste der gerissenen Leiterseile konnte bis zum Abend repariert werden. Im Laufe des heutigen Tages will der Netzbetreiber auch das zweite, schwerer beschädigte Seil ersetzen.

Keine Wälder betreten

Eislast und Schneebruch bleiben weiterhin eine große Gefahr. Die Bayerischen Staatsforsten warnen am Alpenrand weiterhin davor, Wälder zu betreten. Nahe dem Gipfel des Blombergs bei Bad Tölz war am Sonntag der Baumwipfel einer Fichte abgebrochen und hatte einen 44-Jährigen tödlich verletzt.

Auch viele Städte und Gemeinden warnen ihrer Bürger, dass auf den Gehwegen Äste abbrechen und Schneemassen von Dächern herabfallen könnten. Wer nicht unbedingt raus muss – raten die Behörden – sollte daheim bleiben.