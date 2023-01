Winter in Unterfranken: Hier gibt es Hilfe für Bedürftige

Von Januar bis März ist es in der Regel besonders kalt. Um Obdachlosen und bedürftigen Menschen in dieser Zeit zu helfen, hat die Stadt Würzburg wieder eine Wärmehalle eingerichtet. Entstanden war das Angebot vor zwei Jahren, unter anderem wegen der Corona-Beschränkungen im Winter. Dass die Wärmehalle nun fortgeführt wird, liege auch daran, dass die Anzahl Hilfebedürftiger in Würzburg in den vergangenen Monaten gestiegen sei, heißt es von der Stadt. In Kitzingen gibt es ein ähnliches Angebot für Bedürftige – auch aufgrund der gestiegenen Energie- und Heizkosten.

Wärmehalle für Bedürftige

Die Wärmehalle in Würzburg befindet sich in der Posthalle. Sie ist ab Montag, den 9. Januar bis zum 31. März 2023 geöffnet. Diesen Zeitraum hat die Stadt gewählt, weil Januar und Februar in der Regel die kältesten Monate sind und Bedürftige gerade im Dezember und bis Weihnachten mehr Zuwendungen erhalten. Zu Beginn des Jahres wird das laut Stadt Würzburg weniger. Die Wärmehalle hat jeweils montags bis freitags zwischen 11 und 15 Uhr geöffnet. Bedürftige und Obdachlose finden dort einen Platz, um sich aufzuwärmen. Die Helfer geben warme Suppe und Getränke aus. Insgesamt sind laut Stadt etwa 20 ehrenamtliche Helfer in der Wärmehalle im Einsatz.

Anfragen nach Essen und Hilfe sind gestiegen

Wie die Stadt mitteilt, wird die Wärmehalle zusätzlich zu den bestehenden Einrichtungen der Notfallhilfe betrieben. In Würzburg seien immer mehr Menschen auf Hilfe angewiesen. Allein in der Bahnhofsmission habe sich die Nachfrage nach Essen in den letzten Monaten verdreifacht. Allgemeine Hilfeanfragen seien dort von 130 auf 200 am Tag angestiegen, heißt es in der Mitteilung. Am ersten Tag waren laut Stadt etwa 80 Personen in der Wärmehalle. Darunter nur wenige Obdachlose. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es im Durchschnitt etwa 40 Personen am Tag.

Die Planung für die Wärmehalle hat das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in Würzburg übernommen. Das BRK hat auch die Finanzierung für die erste Zeit sichergestellt. Die Bahnhofsmission und die Betreiber der Würzburger Posthalle unterstützen das Projekt.