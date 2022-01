Winter in der Rhön - Genug für Staus, zu wenig für Wintersport

Die schneeglatte Fahrbahn hat in den Morgenstunden in der Rhön auf der Autobahn A7 für größere Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf der Autobahn 7 standen in beiden Richtungen zwischen der Grenzwaldbrücke und der Anschlussstelle Hammelburg sieben Lkw quer. Aufgrund des geringen Verkehrs am Samstagmorgen bildeten sich laut Polizei aber nur kurze Staus. Die Räumfahrzeuge hatten Probleme, zu den steckengebliebenen LKW durchzukommen und mussten kurzfristig auf Unimogs umrüsten, so die Polizei. Inzwischen sind aber alle Lastwagen wieder auf der Spur und der Verkehr fließt wieder.

Wintersport in der hessischen Rhön möglich

Nach dem Schneefall der letzten Tage haben in der hessischen Rhön wieder die ersten Skilifte geöffnet. Skifahren ist zum Beispiel in der Ski- und Rodel-Arena an der Wasserkuppe im Lankreis Fulda und am Skilift Zuckerfeld bei Obernhausen möglich. Wie die Rhön GmbH im Winter-Bericht mitteilt, liegen dort zehn bis 20 Zentimeter Schnee und es ist weiterer Schneefall gemeldet. Der Landkreis Fulda zählt gerade als Corona-Hotspot. Deshalb gilt beim Sport im Außenbereich die 2G-Regel. Im Innenbereich gilt sogar 2G-Plus. Die Lifte an der Wasserkuppe haben täglich von 09.30 bis 18.00 Uhr geöffnet, der Lift Zuckerfeld täglich ab 09.00 Uhr und abends mit Flutlicht.

Skigebiete in bayerischer Rhön noch nicht in Betrieb

In der bayerischen Rhön ist ebenfalls Neuschnee gefallen. Am Arnsberg und am Kreuzberg liegen zum Beispiel etwa fünf Zentimeter Schnee. Wie es beim Schnee-Telefon heißt, reicht das aber noch nicht für Wintersport. Am Wochenende sollen die Bedingungen besser werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist für den Tag mit weiteren - teils kräftigen - Schneefällen im Norden Bayerns zu rechnen.