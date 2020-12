BR24-Datenanalyse: Wie stehen die Chancen auf Rodeln in Bayern?

Die Daten zeigen also auch, dass der Schneefall immer früher aufhört und diese Entwicklung betrifft höher und tiefer gelegene Orte in ähnlichem Maß. Im bayernweiten Mittel fiel der letzte Schnee in den vergangenen 30 Jahren am 25. März – 11 Tage früher als in der Referenzperiode. Mit Rodeln war unter 600 Metern bereits am 17. Februar Schluss, an höheren Orten im Schnitt am 23. März.

Augsburg verliert 76 Prozent der Tage, an denen man Rodeln kann

Doch bedeutet ein kleineres Zeitfenster auch automatisch weniger brauchbare Wintertage? Seit 1991 wurden an den Wetterstationen im Freistaat zwischen einem und 28 Schlittentagen weniger gemessen, als im Vergleichszeitraum 1961 bis 1990. Wieder ist die Veränderung in den tieferen Lagen deutlicher zu spüren.

So hat etwa Kahl am Main auf einer Höhe von 107 Metern im Schnitt nur noch einen mageren Schlittentag im Jahr – früher waren es immerhin noch sechs. Augsburg, das 461 Meter hoch liegt, hat seit 1991 76 Prozent der Tage eingebüßt, an denen man Schlittenfahren könnte. Aber auch die höheren Orte sind betroffen. In Hohenpeißenberg, 977 Meter über dem Meeresspiegel, kann man nur noch an 59 Tagen im Jahr Rodeln anstatt wie früher an 86 Tagen. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung im Durchschnitt, nach Monaten aufgeschlüsselt: