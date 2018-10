Winter grüßt in Bayern

In Bayern ist es überwiegend trüb und regnerisch - typisches Herbstwetter also. In einigen Regionen des Freistaats schaut aber schon der Winter vorbei: In Schwaben und in Teilen Nordbayerns fiel teilweise bis ins Flachland herab Schnee.

In Wertach im Oberallgäu schneite es einige Zentimeter. Bei einer Temperatur von drei bis vier Grad verwandelte sich der Schnee im Laufe des Vormittags allerdings schnell zu Matsch.

In Buchenberg im Allgäu waren schon am Samstag erste Flocken liegen geblieben. Auch aus anderen Teilen Schwabens gibt es erste Schnee-Bilder. Der Süden Augsburgs wurde überzuckert, es taut aber schon wieder.

Schnee auf Autobahnen

Acht Zentimeter Neuschnee lagen am Morgen bei Burgau an der Autobahn 8. Auch die Autobahnen 7 und 96 waren in Schwaben morgens schneebedeckt. Die Polizei meldete mehrere kleine Glätteunfälle, bei denen niemand verletzt wurde.