Winter-Einbruch: Zahlreiche Unfälle im Norden Bayerns

In Teilen Bayerns ist in der Nacht zum Montag der Schnee angekommen. Zwischen 10 und 25 Zentimetern Neuschnee hat es in manchen Gebieten gegeben. Chaos bleibt in vielen Regionen zunächst aus, doch gerade in Franken hat die Polizei gut zu tun. So mancher Schüler kann zu Hause bleiben.

Mittelfranken: Über 100 Lkw stecken auf A6 fest

Nach starkem Schneefall in Mittelfranken sind in der vergangenen Nacht über 100 Lastwagen auf der A6 stecken geblieben. Das Technische Hilfswerk musste die Brummis zum Teil befreien. Insgesamt meldet die Polizei 73 Unfälle in Mittelfranken seit gestern Abend. Neun Menschen wurden verletzt. Auch auf der Bundesstraße 470 zwischen Neustadt an der Aisch und Nürnberg staut es sich aktuell. Dort ist die Fahrbahn schneebedeckt, Lkw-Fahrern wird empfohlen, den nächsten Parkplatz anzufahren.

Lastwagen stellen sich quer auf A6

Besonders auf der A6 bei Roth ging gestern Abend nichts mehr. In kürzester Zeit hatte es mehrere Zentimeter geschneit. Wegen der Glätte kamen etliche Autos und Lastwagen ins Rutschen und stellten sich quer. Zeitweise steckten über 100 Lastwagen fest, so die Polizei. Weil der Räumdienst nicht durchkam, half das THW bei der Bergung. Erst gegen 1.30 Uhr in der Nacht konnte die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Roth und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd wieder freigegeben werden.

Oberfranken: 32 Unfälle ohne Verletzte in der Nacht

In Oberfranken hat es in der Nacht zwar auch stark geschneit – teilweise bis zu 25 Zentimeter Neuschnee. Doch die angekündigte "Schneewalze" vor allem im Bereich Hof blieb bislang aus. Aufgrund der Schneefälle kam es in ganz Oberfranken in der Nacht zu 32 Unfällen, die nach Aussagen des Polizeipräsidiums Oberfranken glimpflich verliefen. Verletzt wurde niemand.

Vor allem an den Steigungen der Autobahnen A9 und A72 in den Landkreisen Hof und Bayreuth blieben Fahrzeuge zum Teil bei Überholversuchen auf den schneeglatten Straßen hängen, so ein Polizeisprecher. Momentan läuft vom Bahnknotenpunkt Hof der Zugverkehr planmäßig, allerdings kann es wegen der bundesweiten Ausfälle zu Verspätungen kommen.

Kaum Unfälle in Unterfranken trotz heftiger Schneefälle

In Unterfranken sind ebenfalls bis zu 25 Zentimeter Neuschnee gefallen. Dennoch kam es laut Polizeipräsidium Unterfranken bislang nur zu zwei kleinen Unfällen. Außerdem hingen mehrere Lkw fest und mussten vom Technischen Hilfswerk angezogen werden. Generell seien die Winterdienste aber gut vorbereitet gewesen und die Hauptstrecken gut befahrbar. In Würzburg hingegen wurde der innerstädtische Busverkehr wegen der winterlichen Straßenverhältnisse bis auf Weiteres eingestellt. Die Straßenbahnen verkehren planmäßig.

Erfurter Bahn stellt Zugbetrieb in Unterfranken wegen Schnee ein

Wegen des Schneefalls und der Schneeverwehungen hat die Erfurter Bahn den Zugbetrieb heute auf allen Strecken eingestellt. Betroffen sind auch zwei Strecken, die durch Unterfranken führen. Zwischen Meiningen und Schweinfurt sowie zwischen Schweinfurt und Gemünden fallen alle Zugfahrten aus. Wie die Erfurter Bahn mitteilt, kann ein Busnotverkehr aufgrund der Wettersituation nicht eingerichtet werden.

Schulfrei in Teilen Unter- und Oberfrankens

In Stadt und Landkreis Schweinfurt fallen wegen der Wetter-Lage vorsichtshalber der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen sowie die Notbetreuung aus, der Distanzunterricht findet aber statt.

Das gilt auch für die Landkreise Kulmbach, Rhön-Grabfeld, Main-Spessart, Kitzingen, für Stadt und Landkreis Würzburg und für Stadt und Landkreis Bamberg, wie am Montagmorgen auf dem Meldeportal des Bayerischen Kultusministeriums zu lesen war. Im Landkreis Bad Kissingen gibt es keinen Präsenzunterricht, aber eine Notbetreuung.

Würzburg: Uni-Prüfungen finden trotz Schnee-Lage in Präsenz statt

Trotz der heftigen Schneefälle finden die Präsenz-Prüfungen der Universität Würzburg heute dagegen statt. Um 8 Uhr habe pünktlich die erste Klausur begonnen. "Alle waren da, es gab keine Probleme", sagt ein Pressesprecher auf BR-Nachfrage. Wie bereits im Sommersemester werde für Prüfungen die Würzburger Posthalle genutzt.

Nur wenige Glätte-Unfälle in der Oberpfalz

Der Wintereinbruch hat in der Oberpfalz nur zu wenigen Verkehrsunfällen geführt. Laut Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz haben sich bis zum frühen Morgen insgesamt sieben Unfälle auf verschneiten oder vereisten Straßen ereignet. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, ansonsten kam es nur zu Blechschäden. "Die Oberpfalz ist im Vergleich wirklich gut weggekommen", sagte ein Polizeisprecher dem BR.

Keine Schnee-bedingten Unfälle oder Störungen in Niederbayern

Das Polizeipräsidium Niederbayern meldet auf BR-Anfrage keinerlei Unfälle oder Störungen, die auf Schneefall oder Glätte zurückzuführen wären. Wie ein Sprecher erklärt, war die Nacht ruhig - Einsätze lägen keine vor.

In Oberbayern sowie in Schwaben gab es zwar auch vereinzelt Schneefall, wetterbedingte Unfälle allerdings nicht.

Mehr als 700 witterungsbedingte Einsätze in NRW

Nicht nur Teile Bayerns hatten mit dem Schneefall zu kämpfen, auch in Nordrhein-Westfalen gab es zahlreiche Unfälle. Das extreme Winterwetter hat der Polizei dort innerhalb von 24 Stunden insgesamt 720 Einsätze beschert. Das berichtete ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei. Von Sonntagmorgen, 6.00 Uhr, bis Montagmorgen, 6.00 Uhr, seien die Beamten zu 507 witterungsbedingten Unfällen gerufen worden.

Bei den Unfällen habe es einen Toten und 37 leicht verletzte Personen gegeben. In Duisburg war am Sonntag ein Wagen von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet. Dabei starb der Fahrer. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden bei den Unfällen auf 1,7 Millionen Euro. Die Polizei habe zwar eine erhöhte Zahl von Einsätzen gehabt, sagte der Sprecher. "Für das, was vorher angekündigt war, ist es aber noch im Rahmen geblieben."

Wetter in Bayern: Schnee in Franken, etwas Sonne im Süden Bayerns

In Franken wird es in Teilen weiter schneien, allerdings ist das Schlimmste bereits überstanden. Im Süden Bayerns fällt weiterhin weniger Schnee. Dafür zeigt sich nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Alpenvorland zeitweise die Sonne bei bis zu sechs Grad. Am Montag ist im Süden des Freistaats mit ein bis fünf Zentimeter Neuschnee zu rechnen.

Nach dem Wintereinbruch am Sonntag erwarten die Meteorologen in Franken weitere fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee. Die Temperaturen liegen am Montag bei minus drei bis drei Grad.

In der Nacht zum Dienstag ziehen von Westen her neue Schneefälle auf. Die Tiefstwerte liegen bei -2 bis -6 Grad im Süden. In Franken sinken die Temperaturen in der Nacht auf bis zu -12 Grad. Ab Donnerstag muss sich ganz Bayern auf eisige Kälte einstellen.