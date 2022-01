Winter-Einbruch: Damit rechnet das Allgäu die kommenden Tage

Sogar einen ganzen Meter Neuschnee könnte es bis Donnerstag in den Allgäuer Alpen geben, für das Allgäu insgesamt sind bis Dienstagabend zwischen 50 und 70 Zentimeter angekündigt. Dazu Sturmböen und Unwetter – der Winter macht sich noch einmal bemerkbar. Doch in der Region ist man solche Wetterverhältnisse gewohnt.

"Normaler" Winter fürs Allgäu

Schließlich fällt der Schnee nicht plötzlich vom Himmel, bis er sich einen Meter auftürmt, so die Straßenmeistereien. In Kempten etwa rechnet man aktuell mit 20 bis 30 Zentimetern über mehrere Stunden, die sich dann bis Donnerstag summieren. Insgesamt zählt Schneefall in dieser Größenordnung noch als ganz "normaler" Winter. Was die aktuellen Wetterverhältnisse allerdings zur Herausforderung macht, ist der böige Wind, denn dadurch fallen die Flocken fast waagerecht vom Himmel.

So arbeiten die Räumdienste

Für die Straßenmeistereien der Allgäuer Städte und Landkreise sind wegen der Vorhersagen aktuell auch wieder sogenannte Späher unterwegs. Sie fahren gezielt neuralgische Punkte im Allgäu an, an denen es traditionell besonders viel schneit und melden das den Behörden, damit die Räumdienste ihren Einsatz entsprechend koordinieren können. Gefahrenstellen können besonders durch den aktuellen Wind entstehen, der für Schneeverwehungen auf der Fahrbahn sorgt. Daneben werde anhand von Wetterradarbildern und elektronischen Glätte-Meldeanlagen die Route der Räumfahrzeuge festgelegt, so die Autobahnmeisterei in Sulzberg.

Bergbahnen freuen sich auf den Schnee

Mit dem starken Wind haben auch die Bergbahnen zu kämpfen, denn je nach Größe und Windstärke kann es dort gefährlich werden. Wenn Windböen die Gondel zum Schaukeln bringen und beim Überqueren der Pfeiler wäre eine Kollision möglich – allerdings nur in der Theorie. Denn vorher würde der Betrieb von der Leitung der Bergbahnen rechtzeitig gestoppt. Noch ist es nicht soweit und deshalb haben die Beschäftigten rund um die Pisten alle Hände voll zu tun: Der Neuschnee will schließlich auch gebührend von den Pistenraupen in Empfang genommen werden.