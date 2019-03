Winter-Bilanz Fichtelgebirge: Gut, trotz Unterbrechungen

Die Bilanz der Wintersportsaison im Fichtelgebirge fällt größtenteils positiv aus. Dennoch gab es in diesem Winter mehr Unterbrechungen des Liftbetriebes, als sonst, so der Chef der Tourismuszentrale Fichtelgebirge, Ferdinand Reb im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Vor allem Stürme und technische Ausfälle haben dazu geführt, dass gerade die Seilbahnen am Ochsenkopf öfter stehen bleiben mussten. Auch heute mussten beide Seilbahnen "wegen Sturm im Gipfelbereich aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben", teilen die Betreiber mit.

Ausreichend Schnee

Generell sei die Saison gut gewesen, so Reb. Bereits Mitte Dezember konnte der Skibetrieb am Ochsenkopf durch zusätzliche Beschneiung aufgenommen werden. Die Wintersportbedingungen waren dank ausreichend Schnee gut, so Reb weiter. Auch die Tatsache, dass die Ferien in allen Bundesländern entzerrt waren, habe die Region gespürt, so der Tourismuschef. "Wir haben ein leichtes Plus bei den Übernachtungszahlen und auch bei den Tagesgästen", so Reb weiter. Ein besonderer Magnet war in diesem Jahr der Winterwandertag, den die vier Fichtelgebirgs-Gemeinden Bischofsgrün, Mehlmeisel, Fichtelberg und Warmensteinach gemeinsam mit dem Fichtelgebirgsverein organisiert hatten.

Revision aller Anlagen

Am Wochenende (Samstag/Sonntag, 16.3/17.3.) sollen nun die Seilbahnen ein letztes Mal in dieser Saison laufen. Die Wetterprognosen sind gut. "Da sind sicher wieder einige kurze Lederhosen zum Saisonabschluss auf der Piste zu sehen", so Ferdinand Reb. Die Südpiste am Ochsenkopf ist allerdings bereits gesperrt – hier liegt zu wenig Schnee. Ab Montag beginnt dann die Revision aller Anlagen am Ochsenkopf.

Klausenlift bleibt stehen

Der Klausenlift in Mehlmeisel (Lkr. Bayreuth) hat bereits in der vergangenen Woche die Saison beendet. Die Betreiber hatten noch überlegt, ihn am Wochenende ein letztes Mal laufen zu lassen, das Wetter macht ihnen aber einen Strich durch die Rechnung: Trotz teilweise Neuschnee während der Woche ist ein Skibetrieb nicht mehr möglich.