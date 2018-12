Winter-Ballontage in Bad Kohlgrub beginnen

14 Ballons sind in diesem Jahr angemeldet, die von Bad Kohlgrub und in der Umgebung gemeinsam zur Luftfahrt starten. Je nach Windrichtung und Windstärke in einer Höhe von etwa einem Kilometer über dem Boden legen die Ballons Strecken bis zu 70 Kilometer zurück.

"Wir liegen am Alpenrand, und die letzten Jahre sind Ballonfahrten bis weit ins Allgäu zustande gekommen. Das waren über zwei Stunden. Es gab aber auch Fahrten Richtung Rosenheim, Berchtesgaden oder München oder auch eine Alpenüberquerung – vieles ist möglich." Franz Degele, Bürgermeister Bad Kohlgrub

Ein Begleit-Fahrzeug sammelt dann am Landeplatz das Fluggerät und seine Besatzung wieder ein. Walter Kuhn, der Veranstalter der Winter-Ballontage aus dem schwäbischen Ichenhausen erklärt, warum die Ballone fahren und nicht fliegen.

"Der Ballon bewegt sich im Luftmeer – deswegen. Ein Schiff fährt und ein Ballon fährt auch – das ist von ganz früher." Walter Kuhn, Veranstalter

Ballon-Glühen am Neujahrstag

Am Neujahrstag, dem ersten Januar, gibt es im Kurpark von Bad Kohlgrub das Ballon-Glühen. Nachmittags ab 16 Uhr werden dann einige Ballone und die Fackeln der Brenner den Abendhimmel mit bis zu 20 Meter hohen Feuersäulen stimmungsvoll erhellen. Die Winter-Ballontage in Bad Kohlgrub finden heuer bereits zum siebten Mal statt und dauern bis 5. Januar.