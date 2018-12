Winter auf Stippvisite in Bayern

Steigende Lawinengefahr im Alpenraum

Im Allgäu wie im gesamten bayerischen Alpenraum steigt unterdessen die Lawinengefahr. Tückisch ist vor allem die Kombination von Neuschnee und starkem Wind. Dieser sogenannte Triebschnee – Schnee, der vom Wind verblasen wurde und sich an einer windgeschützten Stelle ablagert – kann zu Schneebrettlawinen führen, die schon von einzelnen Skifahrern oder Snowboardern ausgelöst werden können. Gefahrenstellen befinden sich oberhalb der Waldgrenze an Steilhängen sowie in schneegefüllten Rinnen und Mulden hinter Geländekanten. Auch auf steilen Grashängen und glattem Laub können sich Gleitschneelawinen von selbst auslösen.

Verhaltener Winterbeginn im Bayerischen Wald

Im Bayerischen Wald hat es in der vergangenen Nacht in einigen Orten zwischen 5 und 10 Zentimeter Neuschnee gegeben. Auch momentan schneit's und nieselt's stellenweise noch leicht. Für Skifahrer ist das noch zu wenig Schnee - selbst auf dem höchsten Bayerwaldberg, dem 1456 Meter hohen Großen Arber mit 15 Zentimetern (Talstation) und 25 Zentimetern (am Gipfel).

Es wird noch kälter - aber nur kurz

Praktisch nichts vom Winter zu spüren war zuletzt in Mainfranken. Doch auch hier wie in ganz Bayern sollen die Temperaturen in den nächsten Tagen am Gefrierpunkt oder darunter liegen, bevor das Quecksilber im Thermometer am Wochenende wieder nach oben klettert.