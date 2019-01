03.01.2019, 07:43 Uhr

Winter am Münchner Flughafen – "Eisbären" im Einsatz

Schneefälle und böige Winde bedeuten Probleme für den Flughafen-Betrieb. In München mussten gestern knapp 40 Flüge annulliert werden, hundert hatten Verspätung. Doch was genau passiert eigentlich bei so einem Wetter am Flughafen hinter den Kulissen?