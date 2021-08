"Wings to School": Ehrenamtliche helfen Flüchtlingskindern

An einer belebten Straße im winzigen Vorgarten einer Nürnberger Flüchtlingsunterkunft stehen zwei Bänke und ein Tisch. Hier warten drei ehrenamtliche Helferinnen von "Wings to School" auf Edan, seine Schwester Natela und seinen jüngeren Bruder Arjan. Die Geschwister, die mit ihren Eltern aus dem Irak geflohen sind, leben seit 2016 in der Unterkunft. Regelmäßige Nachhilfe bekommen sie seit einem Jahr.

Die Kinder im Alter von dreizehn, zehn und acht Jahren hatten schon im Präsenzunterricht Schwierigkeiten mit dem Lernstoff. Dem Digitalunterricht zu folgen war für sie unmöglich, auch wegen fehlender technischer Ausstattung.

Digitalunterricht auf dem Handy: "Man kann da nichts lernen"

Wenn der 13-jährige Edan von der Schule erzählt, geht es ihm aktuell um sein Zeugnis. Manches sei gut gewesen, manches nicht, erzählt der Schüler. Der digitale Unterricht sei ihm sehr schwergefallen. "Man kann da nichts lernen", sagt er nachdenklich. Er habe mit einem Handy am Online-Unterricht teilgenommen. Aber der Unterricht sei oft ausgefallen und Lehrer seien krank gewesen. Außerdem habe er fast nie Hausaufgaben bekommen.

Renate Hanisch, ehrenamtliche Mitarbeiterin von "Wings to School", hilft Edan nun in Mathe. Einmal pro Woche kommt sie in die Unterkunft und trainiert Multiplizieren und Bruchrechnen mit ihm. "Dabei lerne ich richtig viel. Das ist wirklich nett von ihr", sagt der Dreizehnjährige. Die ehrenamtliche Helferin unterstützt die Geschwister und ihre Eltern seit einem Jahr. Durch die Corona-Maßnahmen hätten die Kinder große Defizite, die man nicht so schnell auffangen könne, sagt Hanisch.

Nachhilfe führt zu privaten Treffen mit der Flüchtlingsfamilie

Familien mit Flucht- oder Migrationshintergrund haben oft wenig Kontakt zu deutschen Familien, vor allem, wenn sie noch in einer Unterkunft leben, weiß Betreuerin Renate Hanisch aus Erfahrung. Sie freut sich, dass nach einem Jahr ehrenamtlicher Nachhilfe das Vertrauen der Geschwister und auch das ihrer Eltern wächst. Ab und zu treffen sie sich mittlerweile sogar privat mit der Familie. "Sie sind sehr entgegenkommend und offen", sagt Hanisch.

Kontakt zu anderen Deutschen hat die irakische Familie sonst kaum. Seit fünf Jahren leben die Eltern gemeinsam mit den drei Kindern in einem Zimmer der Flüchtlingsunterkunft. Es gibt keine Privatsphäre, den Kindern fällt es schwer, sich auf den Schulstoff zu konzentrieren. Der Vater der drei Geschwistern hat von Anfang an versucht, eine Wohnung mit mehr Platz für seine Familie zu finden. Doch es gibt zu viele Interessenten auf dem Markt. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt.

"Wings to School": Ehrenamtliche geben Nachhilfe

Auch Barbara Schwarz, die Organisatorin von "Wings to School", konnte der Familie bisher nicht zu einer größeren Wohnung verhelfen. Sie sorgt vor allem dafür, dass die zwanzig ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zu fünfzig Flüchtlings- und Migrantenkinder betreuen können. Die Lehr- und Lernmittel bekommt die Organisation von einem Sponsor aus Nürnberg. Dieser richtet einmal jährlich ein Sommerfest aus, zu dem dann alle Kinder und Eltern eingeladen sind.

Die Fahrtkosten zu den Flüchtlingsunterkünften oder Wohnungen der Familien zahlen die Ehrenamtlichen selbst. Viele von ihnen sind Jungsenioren, die jetzt Zeit für neue Aufgaben haben. Aber es gibt auch jüngere Leute, die sich engagieren, obwohl sie noch voll im Berufsleben stehen. Doris Gutzeit gehört dazu. Sie ist die IT-Beauftragte der Gruppe und bringt den Kindern den Umgang mit Computern und Laptops bei. Da sie Zugriff auf alle Geräte hat, kann sie bei Problemen jederzeit helfen. Die neue technische Ausstattung werde es den Kindern künftig leichter machen, einem möglichen Digitalunterricht zu folgen, hofft sie.

Die Organisation "Wings to School" hofft auf viele weitere engagierte ehrenamtliche Helfer, die benachteiligte Kinder unterstützen möchten. Am meisten Freude hätten Edan, Natela und Arjan allerdings, wenn sie bald in eine größere Wohnung umziehen dürften.