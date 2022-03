Windsbacher Knabenchor singt für Chor in der Ukraine

Der Windsbacher Knabenchor hat am Nachmittag in Ansbach für den Frieden in der Ukraine gesungen. Bis zum 26. Mai 2022 tourt der Windsbacher Knabenchor durch mehrere mittelfränkische Städte, um Geld für einen Knabenchor in Kiew zu sammeln, teilt die Pressestelle mit. Unter freiem Himmel soll jedes Konzert mit einer Friedensandacht verbunden werden.

Spenden für Sänger und Familie in der Ukraine

Die Spenden, die dabei zusammenkommen, kämen den Sängern und ihren Familien zugute, die noch immer in Kiew leben würden und dringend Hilfe bräuchten, so die Windsbacher Chormanagerin Claudia Brinker. Gleichzeitig hofft man mit der Konzertreihe auch noch Unterkunftsmöglichkeiten in Deutschland zu sammeln. Über management@windsbacher–knabenchor.de können sich Personen, die eine Unterkunft für geflüchtete Ukrainer haben, melden. Die Kontakte würden dann weitervermittelt werden, so Brinker.

Konzerte auch in Schwabach und Windsbach

Am heutigen Donnerstag startete die Tour am Nachmittag das Konzert auf dem Vorplatz des Brücken-Centers in Ansbach. Eine Woche später singen die Knaben auf dem Schwabacher Marktplatz. Das siebte und letzte Konzert ist am 26. Mai in Windsbach auf dem Internatsgelände geplant. Weitere Infos und Termine sind auf der Homepage des Chores zu finden.