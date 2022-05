Windräder in Bayern: Was bedeutet das für uns und unsere Natur?

Das Ziel der Bundesregierung, zwei Prozent der Fläche der Bundesrepublik für Windkraft vorzusehen, sei mit dem neuen Energiekonzept der CSU-Landtagsfraktion erreichbar. Das sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Konkret stellt er 800 neue Windräder in Aussicht.

Bayern liegt bisher bei 0,7 Prozent Flächenanteil für Windkraft. Die 2014 eingeführte Abstandsregel 10H hat den Ausbau fast zum Erliegen gebracht. Die CSU will zwar weiterhin an der Abstandsregel festhalten, aber Ausnahmen in sogenannten Vorranggebieten ermöglichen. Vereinfachtes Baurecht für Windräder könnte es dann bereits ab 1.000 Meter Abstand zur Wohnbebauung geben. Bisher waren es mindestens 2.000 Meter.