Mindestabstand von Windrädern: Droht Bayern ein Regelchaos?

10H, 1.000 Meter oder gar kein Mindestabstand - nach aktuellem Stand wird sich die Abstandsregel für Windräder in Vorranggebieten in Bayern binnen weniger Monate mehrmals ändern. Derzeit gilt 10H. Das bedeutet: Windkraftanlagen müssen mindestens einen Abstand von zehn Mal der eigenen Höhe zu Wohngebäuden aufweisen, sofern Kommunen und Bürger vor Ort nichts anderes beschließen. Bei modernen Anlagen sind das meist rund 2.000 Meter Entfernung.

Die Staatsregierung plant in einem Reformentwurf der Bauordnung nun, diese Regelung zu lockern: Unter anderem in der Nähe von Autobahnen, in Wäldern und auf ausgewiesenen Vorranggebieten, auch Windflächen genannt, soll nur noch ein Abstand von 1.000 Metern gelten. CSU und Freie Wähler wollen ihre hart errungene Reform nach der Sommerpause verabschieden. Um den Jahreswechsel herum könnte sie in Kraft treten.

1.000-Meter-Regel auf Windflächen nur wenige Monate gültig

Das Problem: Auf Vorranggebieten untersagt das bereits beschlossene Wind-an-Land-Gesetz der Ampel-Regierung in Berlin jegliche Mindestabstände ab Juni 2023. Die neuen Vorgaben der Staatsregierung hätten somit nur wenige Monate Bestand.

"Eine Zwischenlösung für eine Handvoll Monate bringt keine langfristige Planbarkeit", sagt Frank Grüneisen vom Bundesverband Windenergie (BWE). Planbarkeit sei beim Bau von Windkraftanlagen aber unbedingt nötig, schließlich bräuchten derart komplexe Projekte mehrere Jahre Zeit. Man müsse sich auf die Vorgaben verlässlich einstellen können. Der Verband lehnt Mindestabstände für Windräder grundsätzlich ab.

Auch die bayerische Opposition kritisiert das Vorhaben: "Anstatt den enormen Aufholbedarf beim Windkraftausbau in Bayern jetzt endlich tatkräftig anzugehen, baut die Staatsregierung im neuen Gesetzesentwurf erstmal wieder neue Hürden ein", sagt Martin Stümpfig, energiepolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag.

Bernreiter: Neuregelung vereinfacht Genehmigungsprozess

Bauminister Christian Bernreiter (CSU) verteidigt die 1.000-Meter-Übergangsregelung: "Wir nutzen dabei den Spielraum, den das Gesetz der Ampel den Ländern einräumt, größtmöglich im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger aus." Laut Bernreiter führt ein Mindestabstand zu mehr Akzeptanz von Windrädern in der Bevölkerung.

Außerdem erleichtere die Regel den Genehmigungsprozess neuer Anlagen: Ohne einen Mindestabstand müsse die Entfernung mithilfe des Immissionsschutzgesetzes im Einzelfall bestimmt werden. Das erfordere komplexe Berechnungen von Lärmentwicklung und Schattenwurf durch die Räder. Die Genehmigungsprozesse würden dadurch nicht verkürzt, sondern, im Gegenteil, noch aufwändiger.

Windenergie-Verband fürchtet Stillstand bis Sommer 2023

Verbandssprecher Grüneisen widerspricht und befürchtet, dass der Ausbau auf bestehenden Vorrangflächen in der Zeit der bayerischen Übergangsregelung, also bis Sommer 2023, erst einmal zum Erliegen kommt: "Sie könnten die Anlagen ein Jahr später komplett anders positionieren." Windparks mit mehreren Anlagen brauchen ein Konzept, bei dem auch die Windräder zueinander einen gewissen Abstand einhalten. Vorrangflächen ohne Mindestabstand, wie es das Wind-an-Land-Gesetz der Ampel vorsieht, böten mehr Platz, auf dem Anlagen anders verteilt werden können. Auch Grünen-Politiker Stümpfig ist sich sicher, dass die Projektierer bis Juni warten werden: "Wieder geht wertvolle Zeit verloren."

Ob es pauschale Abstandsregeln gibt oder nicht, spielt auch bei der Ausweisung weiterer Vorrangflächen eine Rolle. Bis etwa 2032 muss Bayern 1,8 Prozent seiner Fläche für Windenergie zur Verfügung stellen. Welche Gebiete dafür genau geeignet sind, sollen die 18 regionalen Planungsverbände im Freistaat bestimmen.

Planungsverband Regensburg: "Wir schauen, ob wir hinkommen"

Michael Gottschalk, Geschäftsführer des Regionalen Planungsverbands Regensburg, wundert sich über die mehrfachen Regeländerungen in naher Zukunft: "So ganz nachvollziehbar ist das Ganze nicht." Bislang habe seine Region keine Vorranggebiete ausgewiesen, im Herbst wolle man den Prozess starten. "Wir planen jetzt mal mit 1.000 Metern Abstand und schauen, ob wir hinkommen", sagt Gottschalk. Am Ende müsse Bayern die Flächenziele erreichen. Grundsätzlich hält der Geschäftsführer einen gewissen Abstand für sinnvoll: "Man sollte in Größenordnungen von 800 bis 1.000 Metern denken." Die Erfahrung zeige, dass so weniger Probleme auftreten würden und die Akzeptanz in der Bevölkerung höher sei.

Noch ist nicht klar, ob alle Planungsregionen den gleichen prozentualen Anteil an Windflächen ausweisen müssen, oder ob sie sich wie auf Bundesebene leicht unterschiedlich verteilen werden. Insgesamt will Deutschland zwei Prozent Fläche für Windkraft bereitstellen, das vergleichsweise windarme Bayern muss mit 1,8 Prozent etwas weniger beitragen, windstärkere Länder wie Brandenburg oder Niedersachen mit 2,2 Prozent etwas mehr.

1.000-Meter-Regel hätte auf neue Ausweisungen wohl keinen Einfluss

Für den Planungsverband Westmittelfranken rechnet Geschäftsführer Alban Barrón mit rund einer Vervierfachung der aktuellen Vorrangflächen. Barrón glaubt nicht, dass die sich verändernden Mindestabstände den Ausweisungsprozess beeinträchtigen werden: "Wir nehmen alle diese Herausforderung ernst. Da wird niemand lang zuwarten, bis eine andere Regelung gilt." Hinzu komme, dass die Planung neuer Flächen ohnehin zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, als dass die zwischenzeitliche 1.000-Meter-Regel darauf einen Einfluss hätte. Ein Ende des Prozesses bis Juni 2023 sei "verfahrensrechtlich ausgeschlossen", sagt Barrón.