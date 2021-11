Windräder: Eine gute Idee für den Bayerischen Wald ?

Windräder in den Wald bauen - diese Idee propagierte vor kurzem der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). 37 Prozent der Landesfläche in Bayern sind Wald und dort wäre seiner Meinung nach Platz für mehrere 100 Windräder. Was sagt man zum Beispiel im Bayerischen Wald, wo es ausgedehnte Waldflächen gibt, zu der Idee?

Staatsforsten offen für Windräder, aber unter Bedingungen

Die Idee für Windräder im Wald ist nicht neu, sagt zum Beispiel Jürgen Völkl, der als Leiter des Forstbetriebs Bodenmais im Kreis Regen für rund 17.000 Hektar Staatswald im Bayerischen Wald zuständig ist. Es gab sie schon vor Jahren. Die Staatsforsten seien auch grundsätzlich offen dafür, Waldgebiete für Investoren zur Verfügung zu stellen, die dort Windräder bauen möchten. Aber neben einem Investor oder Betreiber braucht es auch immer grünes Licht von der jeweils betroffenen Gemeinde. Das sei schon länger die Linie der Bayerischen Staatsforsten.

10H-Regel erschwert Projekte

Daran scheiterten in der Vergangenheit zum Beispiel schon Windradprojekte in Achslach und Spiegelau, erzählt Völkl. Dazu kommt die 10H-Regel. Sie bedeutet, dass ein Windrad den zehnfachen Abstand seiner Höhe von der nächsten Ortschaft haben muss. Das würde viele Windradprojekte im stark zersiedelten Bayerischen Wald, wo es sehr viele kleine Weiler gibt, sofort stoppen.

"Das wäre natürlich einfach in Kanada, wo man eine Stunde fahren kann, ohne jemandem zu begegnen. Aber hier im Bayerischen Wald gibt es, wenn man auf die Karte schaut, wenige Bereiche, wo in zweieinhalb Kilometer Umkreis gar kein bewohntes Gebäude oder gar keine Siedlung ist." Jürgen Völkl, Leiter des Forstbetriebs Bodenmais

Die Politik müsste also selbst für Windräder im Wald die 10H-Regel ändern. Die durchschnittliche Nabenhöhe eines Windrads in Deutschland liegt bei 135 Metern. Viele moderne Anlagen sind noch höher. Die Baumkronen enden bei etwa 30 Metern, so Völkl. Windräder ragen also weit über den Wald hinaus. Zu "verstecken" wären sie allenfalls, wenn man sie mittig in einem großen Hang platziert, so dass der Hang dahinter aufragt, und wenn man die Räder "dann noch grün anstreicht", sagt Völkl. Voraussetzung: Der Hang muss vom Wind her geeignet sein.

Im Bayerischen Wald gibt es nicht so viele Windflächen

Der Windatlas weist für den Bayerischen Wald nicht so viele Flächen als geeignet aus, wie man zunächst vermutet. Insgesamt sind es viel weniger Flächen mit guter Windausbeute als im Flachland, sagt zum Beispiel Wolfgang Kreuzer, Abteilungsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regen. Das Amt betreut rund 30.000 Privatwaldbesitzer in den Bayerwald-Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau. Der Bayerische Wald habe außerdem mehr Ostwind, der für die Windenergie ungünstiger sei als südwestliche Windströmungen, wie es sie zum Beispiel im Oberpfälzer Wald gibt. Aber es gibt punktuell auch im Bayerischen Wald geeignete Gebiete.

"Es gibt sicher Waldbesitzer, die Lagen haben, die man für Windkraft wirtschaftlich nutzen könnte. Entscheidend ist: Ist das Waldgrundstück groß genug, dass ich alleine planen kann, oder brauche ich meine Nachbarn? In der Regel ist der Privatwald bei uns relativ klein parzelliert, so dass es ohne Beteiligung anderer gar nicht möglich ist." Wolfgang Kreuzer, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regen

Dabei geht es nicht nur um die relativ kleine Fläche, die ein Windrad am Boden braucht, sondern auch um den Ausbau von Zufahrtswegen für Schwerfahrzeuge, um die großen Teile hin transportieren zu können. Diese Wege führen in der Regel durch Nachbarwälder. Dazu kommt: Manches kann nach dem Bau wieder aufgeforstet werden, aber nicht alles. Wege müssten eventuell für die Wartung bleiben.

Für manche Privatwaldbesitzer interessant

Außerdem brauchen auch Privatwaldbesitzer das Einverständnis von Behörden, Fachstellen und der Gemeinde und müssen ebenso die 10H-Regel beachten. Aber es gebe bestimmt Interesse, vor allem wenn die Holzpreise schlecht sind:

"Ein ökonomisch denkender Waldbesitzer, der die Möglichkeit hat, wird sicher über sowas nachdenken. Für größere Waldbesitzer ist durchaus interessant, dass eine Windkraftanlage unabhängig vom Holzpreis und von der Holzvermarktung ist." Christoph Salzmann, Forstrat am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regen

Salzmann findet: Selbst wenn das Gebiet natürlich nie soviel Wind liefere wie Windräder im Meer, könnten sie für die regionale Energieerzeugung interessant sein.

Die Nationalparkwälder sind für Windräder tabu

Der mehr als 24.000 Hektar große Nationalpark Bayerischer Wald ist für Windräder tabu. Windräder sind dort - so wie jede bauliche Anlage - laut Verordnung gar nicht erlaubt. Denn hier soll "Natur Natur sein" dürfen: "Eine Überprägung durch technische Anlagen widerspricht dem Schutzzweck, eine für Mitteleuropa charakteristische, weitgehend bewaldete Mittelgebirgslandschaft und deren Waldökosysteme zu erhalten", heißt es schriftlich von der Nationalpark-Pressestelle auf die BR-Anfrage.

Artenschutz muss beachtet werden

Ein wichtiges Thema wäre für jedes Windrad-Projekt im Bayerischen Wald auch der Artenschutz: Bei einem Bauantrag muss für jeden Standort geprüft werden, ob dort Tierarten, wie zum Beispiel Fledermäuse oder seltene Vogelarten, gefährdet werden. Auch andere Aspekte spielen eine Rolle: Das Arbermassiv, also der höchste und touristisch bekannteste Berg im Bayerischen Wald, ist im Landesentwicklungsprogramm seit Jahren als Windkraft-Standort ausgeschlossen. Dort würden sie wohl auch die bestehenden militärischen Radaranlagen zur Luftraumüberwachung stören. Und es gibt noch andere Tabuzonen:

"Wir haben zum Beispiel in Haidmühle eine Erdbeben-Mess-Station. Um die darf im Umkreis von 15 Kilometern kein Windrad aufgestellt werden." Wolfgang Kreuzer, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regen

Würden Wanderer, Naturliebhaber und Urlauber Windräder im Wald akzeptieren? Bei Umfragen sind die Meinungen geteilt. Während es die einen wegen des Klimawandels begrüßen, lehnen andere Windräder rundweg ab, "weil man im Wald Ruhe und Natur sucht". Hier würden sie viel mehr stören, so die Gegner, als zum Beispiel "an langweiligen Flächen entlang der Autobahnen".