Windrad am Gut Heuchelhof in Würzburg wiederaufgebaut

Ein Wahrzeichen für den Würzburger Stadtteil Heuchelhof ist an seinen Platz zurückgekehrt. Am Gut Heuchelhof wurde auf dem Dach der Scheunenkirche St. Hedwig ein etwa zehn Meter hohes Windrad errichtet.

Seit dem Jahr 1894 ist ein Windrad an dieser Stelle verbürgt. Der Nachbau aus den 1990er Jahren wurde 2017 durch einen Sturm beschädigt und das Windrad musste abgebaut werden. Durch Privatspenden und Fördergelder sind 35.000 Euro zusammengekommen, so dass das Windrad nun wieder installiert werden kann. 10.000 Euro sind an Einzelspenden zusammengekommen, auch die Stadt Würzburg und die Sparkassenstiftung haben Geld beigesteuert.

Wahrzeichen für den Stadtteil Heuchelhof

Für Bewohner des Stadtteils Heuchelhofs und für die angesiedelten Einrichtungen im Gut Heuchelhof ist das Windrad ein identitätsstiftendes Wahrzeichen. So sind die Kinderkrippe "Windrädchen" und das Jugendbegegnungshaus "Windrad" nach dem Windrad auf dem Kirchendach benannt. Der Leiter der Begegnungsstätte, Dominik Großmann, freute sich dementsprechend: "Immer wieder sind wir seit 2017 darauf angesprochen worden, dass dort auf dem Dach etwas Entscheidendes fehlt. Und ich bin begeistert, dass das Windrad auch durch die vielen Privatspenden nun wieder zurückkommen kann", sagte Großmann dem Bayerischen Rundfunk.

Ingenieure der Hochschule reparierten die Anlage

Das nun renovierte Windrad hat einen Rotordurchmesser von rund fünf Metern und wiegt etwa 500 Kilogramm. Für den Nachbau und auch die Renovierung des Windrads ist Professor Walter Baur von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt – ein Spezialist für Windenergie und Werkstoffe – gemeinsam mit Studierenden verantwortlich.

1995 fand Professor Walter Baur die Überreste des alten Windrads auf einer Wiese neben dem Gutshof. Unter seiner Federführung und unter Trägerschaft der Pfarrei St. Sebastian als neue Eigentümerin des Guts wurde ein Nachbau aus faserverstärkten Kunststoffen angefertigt. 1997 wurde das Windrad am alten Ort aufgestellt. Dort drehte es sich gut 20 Jahre lang, bis es im Februar 2017 bei einem Sturm schwer beschädigt wurde: einer seiner zwölf Flügel brach ab und fiel vom Dach. Daraufhin musste das Windrad demontiert werden.

Historisches Foto bezeugt Windrad

Wie weit die Geschichte des Windrads auf dem Dach der ehemaligen Scheune zurück reicht, ist unklar. Erstmals dokumentiert ist es auf einem Foto von 1894. Es erinnert an die Windräder im Mittleren Westen der Vereinigte Staaten von Amerika. Vermutlich wurde das Windrad damals in Verbindung mit einem Brunnen oder einer Zisterne genutzt, um den Gutshof mit Wasser zu versorgen. Außerdem soll es zum Antrieb einer Säge und zum Schroten von Getreide gedient haben. In den 1940er Jahren diente das Windrad auch zur Stromerzeugung. Als der Gutshof nicht mehr genutzt wurde, zerfiel auch das Windrad.

