Windpark Wargolshausen: Sabotage an Arbeitsmaschine

Wegen einem massiven Getriebeschaden musste die Arbeit mit einem Walzenzug im Windpark Wargolshausen eingestellt werden. Als das Baufahrzeug anschließend repariert wurde, konnte laut Polizei festgestellt werden, dass der Schaden vorsätzlich herbeigeführt worden ist. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Unbekannter soll Fahrzeug absichtlich manipuliert haben

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter das Fahrzeug in der Zeit vom 26. Juli bis zum 2. August absichtlich manipuliert hat. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer in der Zeit von Ende Juli bis Anfang August im Bereich des Windparks etwas Verdächtiges beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, wird darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Polizei zu melden.

Kripo prüft Zusammenhang zu weiterem Vorfall

Außerdem prüft die Kriminalpolizei einen möglichen Tatzusammenhang mit einem Vorfall im September 2021. Ein Unbekannter hatte die Zufahrt zu einem Windraddepot des Windparkprojektes Wülfershausen-Wargolshausen mit Nägeln präpariert. Laut Polizei wurden dadurch Reifen eines Pkws beschädigt, der die Strecke passiert hatte.

Umstrittenes Windpark-Projekt

Der Windpark in Wargolshausen/Wülfershausen war jahrelang ein umstrittenes Projekt und stand mehrfach vor dem Aus. Lokale Investoren scheiterten unter anderem am Widerstand der Bürger, der Behörden und der Vorschriften. Sie mussten sogar erste Bauten abreißen. Daraufhin trat eine Firma an die Stelle der lokalen Investoren und stellte erste Windräder auf.