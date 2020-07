Windpark per Bürgervotum: Dinkelscherben will 10H-Regel umgehen

Zehn Windräder könnten hierhin kommen: In das Waldgebiet zwischen Dinkelscherben und Burtenbach, am Rand der "Westlichen Wälder". Dort grenzen die Landkreise Günzburg und Augsburg aneinander, die nächsten Wohnhäuser wären rund zwei Kilometer entfernt.

Windpark würde die 10H-Regel verletzen

Das Problem: Der geplante Windpark würde gegen eine Regel verstoßen, die die bayerische Staatsregierung vergangene Woche noch bekräftigt hat. Die sogenannte 10H-Regel besagt, dass ein neues Windrad mindestens zehnmal so weit von der nächsten Siedlung entfernt sein muss, wie es hoch ist.

Kritiker: 10H verhindert Windenergie in Bayern

Kritikern zufolge verhindert diese Regel den Bau von Windkraftanlagen in Bayern. Doch es gibt eine Möglichkeit, die 10H-Regel zu umgehen: Wenn eine Gemeinde ihren Flächennutzungsplan beziehungsweise ihren Bebauungsplan ändert. Eine solche Änderung kann der Gemeinderat beschließen – oder aber die Bürger können sie einfordern, per Bürgerentscheid.

Bürger sollen über Windkraft entscheiden

Diese Variante wäre Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb am liebsten, sagte er dem BR. Im Gemeinderat waren die Windpark-Pläne bereits vergangene Woche Thema, als ein Investor aus Rheinland-Pfalz das Projekt vorstellte. Für das Waldgrundstück hatte es früher schon Windpark-Pläne gegeben, damals waren sich Eigentümer und Investor aber nicht einig gewesen.

Dem Windpark steht langjähriges Genehmigungs-Prozedere bevor

Bevor ein Windrad in Deutschland gebaut und in Betrieb genommen werden kann, steht ein langjähriges Genehmigungsprozedere an: Allein das Planungsverfahren vor Ort würde bis 2023 dauern, schätzt Projektmanager Alexander Bromberger von der Firma juwi AG. Erst dann gehe es um den eigentlich wichtigsten Schritt: Um irgendwann Strom ins Netz einspeisen zu dürfen, muss jede Windkraftanlage von der Bundesnetzagentur genehmigt werden.

Ertrag von Windrädern entscheidet über Genehmigung

Die Genehmigung bekommen nur Anlagen mit ausreichend Ertrag, wodurch eine deutschlandweite Konkurrenzsituation entsteht: Die geplanten Windräder in Dinkelscherben konkurrieren mit Offshore-Anlagen in der Nordsee. Genau deshalb müssen die Masten 250 Meter hoch sein, sagte Projektmanager Bromberger dem BR: Denn nur auf dieser Höhe wäre der Ertrag an diesem Standort ausreichend.

Planung des Windparks vor Ort bis Ende 2021

Zunächst muss der geplante Windpark das Genehmigungsverfahren vor Ort bestehen. Da zwei Gemeinden und zwei Landkreise betroffen sind, rechnet Projektmanager Bromberger erst bis Ende 2021 mit einer Genehmigung.

Planungs-Kriterien: Artenschutz, Schall und Schatten

Denn auf dem Weg dorthin muss geklärt werden, ob der geplante Windpark alle gesetzlichen Vorgaben einhält, die unabhängig von 10H für Windräder gelten – zum Beispiel, ob die Grenzwerte für Geräusche und Schattenwurf eingehalten werden oder ob Bau und Betrieb geschützte Tier- und Pflanzenarten gefährden würden. Um diese Fragen zu klären, sind aktuell verschiedene Gutachter auf dem Areal unterwegs. Im Herbst sollen die Anwohner über die Einzelheiten informiert werden.