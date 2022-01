Windpark Parkstein: Die ersten Pläne werden vorgestellt

Nachdem sich die Einwohner von Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab Mitte Dezember per Bürgerentscheid für den Bau dreier Windräder ausgesprochen hatten, wird am Montag erstmals der Planungsstand im Gemeinderat vorgestellt.

Kaum Erfahrungswerte

Dabei geht es vorerst um reine Information, sagte der 1. Bürgermeister Reinhard Sollfrank (FW) auf BR-Anfrage. Weil in Bayern seit Einführung der sogenannten 10-H-Regel kaum noch Windkraftanlagen gebaut worden seien, gebe es nahezu keine Erfahrungswerte für die komplizierte Bauleitplanung, auf die man in Parkstein zurückgreifen könne, so Sollfrank. Man wolle deshalb besonders sorgfältig sein, um juristische Verfahrensfehler unbedingt zu vermeiden. Bis zu einem möglichen Baubeginn werden laut Sollfrank in jedem Fall noch Jahre vergehen.

55,2 Prozent pro Windräder

Die Bürger von Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab hatten sich Mitte Dezember 2021 in einem Bürgerentscheid mit Mehrheit für den Bau eines Windparks ausgesprochen. 55,2 Prozent der Wähler votierten für die geplanten drei Windräder im Ortsteil Eichentratt. In dem Bürgerentscheid ging es um den Streit zwischen der Bürger-Energiegenossenschaft Parkstein, die die bis zu 250 Meter hohen Windräder bauen will, und der Initiative "Windparkfreie Heimat Parkstein", die die Windräder ablehnt.

Werden Brutgebiete gestört?

Das Projekt "Bürgerwindpark Eichentratt" ist umstritten, weil der auffällige Basaltkegel des Parksteins ein überregional bedeutendes Geotop ist und in Sichtweite der Windräder liegt. Die nächste Bebauung in Schwand und Hammerles ist gut 1.000 Meter entfernt. Außerdem wird kritisiert, dass der Wind zu schwach sei und Brutgebiete von Milan, Schwarzstorch und Seeadler gestört werden.

Die Befürworter der Anlage führen an, dass die Anlage Strom dezentral produziert und rund 9.000 Haushalte klimaneutral beliefern kann. Außerdem bleibe die Wertschöpfung in der Gemeinde, Bürger am Ort könnten mit den Windrädern Geld verdienen, die Gemeinde erhält pro Jahr rund 75.000 Euro aus der EEG-Umlage.