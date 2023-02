Windpark am Rennsteig: Kommunen prüfen, Industrie hofft

Die Energiewende wird in ein paar Jahren am Rennsteig deutlich sichtbar werden – 15 neue Windkraftanlagen, jeweils etwa 250 Meter hoch, sollen den Wind im Frankenwald in wertvolle Energie umwandeln. Timo Ehrhardt (SPD), Bürgermeister in Ludwigsstadt und seine Amtskollegen aus Tettau, Peter Ebertsch (Bündnis für Tettau), und Steinbach am Wald, Thomas Löffler (CSU), stecken in den Überlegungen, wie und ob sich die Kommunen an dem Projekt beteiligen wollen – und wie möglichst viele Menschen und Unternehmen in der Region davon profitieren können.

Zum Artikel: Jede vierte Windkraftanlage Bayerns steht in Oberfranken

Windpark soll Wertschöpfung in der Region halten

Alle drei Kommunen wollen ihren Beitrag zur Energiewende leisten, erklärt Ludwigsstadts Bürgermeister Ehrhardt bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen das generelle Interesse an einem Windpark am Rennsteig. Zudem wolle man die Wertschöpfung, also anfallende Erträge, in der Region halten. Das geschehe zum einen über die gesetzlich fixierte Gemeinwohlabgabe, über Pachteinnahmen oder über Stiftungen, die gespeist werden könnten. Viele dieser Themen seien geklärt, nun gehe es darum, wie man sich gegebenenfalls am unternehmerischen Erfolg beteiligen könne, so Ehrhardt weiter. Über die gesetzliche Gemeinwohlabgabe würden die drei Kommunen zusammen derzeit rund 600.000 Euro pro Jahr einnehmen.

Investor bietet 30 Prozent Beteiligung an Windpark

Das Unternehmen CPC Germania plant den Windpark und hat den drei Kommunen Ludwigsstadt, Tettau und Steinbach am Wald eine Beteiligung zu 30 Prozent an dem Projekt angeboten, das entspräche viereinhalb Windrädern. Thomas Löffler, Bürgermeister von Steinbach am Wald, sieht darin eine sehr große Chance für die Region und ein "Jahrhundertprojekt". Man sei natürlich bestrebt, dass auch die Bevölkerung aus dem Projekt einen Nutzen ziehe. Denkbar seien dabei finanzielle Einlagen und das Angebot von Bürgerstrom, also vergünstigtem Strom aus den Windkraftanlagen für die Haushalte in der Region, so Löffler.

Die drei Bürgermeister wissen um das mögliche Risiko und die enormen Kosten für eine potenzielle Beteiligung. Die Kosten für eine einzelne Windkraftanlange liegen nach vorsichtigen Schätzung bei rund zehn Millionen Euro. Eine enorme Summe für kleinere Kommunen. Der Freistaat Bayern hat 2020 sogenannte Windkümmerer eingerichtet, die Landkreise und Kommunen in Fragen wie der Errichtung oder Beteiligung von Windkraftanlagen unterstützen und beraten. Auch die Kommunen am Rennsteig stehen im Austausch mit dem für Oberfranken zuständigen Windkümmerer, so Löffler, Bürgermeister von Steinbach am Wald. Außerdem habe man auch eine Fachanwaltskanzlei in die Planungen eingebunden, welche die Kommunen in rechtlichen und vertraglichen Fragen berät.

Zustimmung in der Bevölkerung für Projekt

Bei einer im Herbst des vergangenen Jahres durchgeführten Bürgerbefragung in den drei Kommunen lag die Zustimmung insgesamt bei 85 Prozent. Viel Rückenwind und gleichzeitig eine Erwartungshaltung, der man gerecht werden müsse, so Tettaus Bürgermeister Ebertsch. Er ist der Überzeugung, man müsse Betroffene zu Beteiligten machen und gemeinsam einen Windpark schaffen, so dass jeder sage, "das ist mein Windpark". Denn der geplante Windpark wird das Landschaftsbild am Rennsteig verändern. Die Windkraftanlagen sollen bis zu 250 Meter hoch werden und damit weithin sichtbar sein.

"Salopp gesagt, wenn der Bürger davon was hat, ist das Windrad plötzlich nicht mehr so laut." Peter Ebertsch, Bürgermeister von Tettau über die Bedeutung der Einbindung der Bevölkerung

Die drei Bürgermeister haben sich tief in die Materie eingearbeitet und investieren jeweils viel Zeit und Energie in die Abwägungen, wie und ob man sich an dem Windpark beteiligen soll. Vor drei Jahren habe man sich überhaupt nicht vorstellen können, dass in der Region auch nur ein einziges Windrad gebaut werden könne, so Ludwigsstadts Bürgermeister Timo Ehrhardt. Durch das Wind-an-Land-Gesetz der Bundesregierung aus dem vergangenen Jahr sei es überhaupt erst möglich geworden, dass in Naturparks und Landschaftsschutzgebieten Windenergieanlagen gebaut werden könnten. Auch die Lockerung im Umgang mit der bayerischen 10-H-Regel erleichtere vieles, so Ehrhardt.

Energieintensive Glasindustrie im Frankenwald

Die Industrie im Frankenwald ist seit jeher energieintensiv. Vor allem die Glasproduzenten benötigen große Mengen Energie und sind auf eine zuverlässige Versorgung angewiesen. Das Unternehmen Heinz-Glas mit Hauptsitz in Tettau verbraucht an seinen Standorten in Deutschland pro Jahr in etwa so viel Strom wie 25.000 Drei-Personen Haushalte. Das entspricht nach Unternehmensangaben etwa dem Privatverbrauch der Stadt Bamberg mit rund 75.000 Einwohnern. Der Gasverbrauch an den Standorten entspricht im Jahr in etwa der Menge von 8.000 Einfamilienhäusern. Entsprechend hoch sind die Energiekosten in der Glasindustrie.

Heinz-Glas stellt unter anderem Flacons und Behälter für die internationale Kosmetikindustrie her. Geschäftsführerin Carletta Heinz befürwortet im BR-Gespräch die Planungen für einen Windpark in der Region. Man setze im Unternehmen schon seit Längerem auf Nachhaltigkeit, habe nach und nach mehr auf Strom statt auf Gas als Energieträger umgestellt. Deshalb wäre es für das Unternehmen hervorragend, wenn man am Standort Tettau grüne Energie beziehen könne, so Heinz. Man bräuchte in etwa die Energie aus sechs Windkraftanlangen, um den Bedarf zu decken. Dazu seien aber auch die richtigen Speichermedien oder ein Grundlastkraftwerk nötig, aus dem Energie gezogen werden könne, wenn sich die Windräder nicht drehen. Zusammen mit eventueller Energie aus Wasserstoff könnte die Windenergie für den Standort ausreichend sein, erklärt Heinz.

Aiwanger sieht Trendwende beim Ausbau von Windenergie

Die zunehmende Bedeutung von Windenergie wird auch durch drei Mitteilungen aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium in den vergangenen drei Wochen ersichtlich. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) schreibt in einer dieser Mitteilungen, dass eine Trendwende bei der Windkraft in Bayern erreicht sei. 2022 seien 14 neue Windkraftanlagen ans Netz gegangen, acht weitere seien genehmigt worden. Zwischen 2017 und 2021 seien die entsprechenden Zahlen meist nur einstellig gewesen.

Bis sich die ersten neuen Windräder am Rennsteig drehen und Energie liefern werden, könnte es noch mindestens sieben Jahre dauern, schätzt Tettaus Bürgermeister Peter Ebertsch. Bis Ende des Jahres wollen er und seine Amtskollegen aus Ludwigsstadt und Steinbach am Wald ergebnissoffen und sehr gründlich überlegen, ob und wie sich die Kommunen an dem Windpark beteiligen.