Windorf: Feuer in Doppelgarage greift auf Wohnhaus über

In Windorf im Landkreis Passau ist am Nachmittag die Doppelgarage eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Auch das Haus wurde beschädigt. Verletzt wurde jedoch niemand, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehr beobachtet mögliche Glutnester im Dachstuhl

Das Feuer war womöglich wegen Schweißarbeiten in der Garage ausgebrochen und hatte schnell den Dachstuhl des angrenzenden Hauses erfasst. Die Feuerwehr blieb auch nach den Löscharbeiten noch vor Ort, um eventuelle Glutnester ausmerzen zu können.

Kriminalpolizei untersucht endgültige Brandursache

Die Doppelgarage ist komplett ausgebrannt. Das Wohnhaus ist zum Teil beschädigt, so ein Polizeisprecher. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht ganz geklärt und wird von der Kripo Passau untersucht.