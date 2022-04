Windorf: Bürger entscheiden über umstrittenes Gewerbegebiet

Soll an der Autobahnausfahrt Aicha vorm Wald ein Gewerbegebiet entstehen oder nicht? Darüber stimmen am Sonntag die rund 4.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger aus Windorf im Landkreis Passau per Entscheid ab. Ein Investor möchte an der A3 bei Renholding, einem Ortsteil von Windorf, auf etwa acht Hektar Parkplätze für zwölf Lastwagen, eine Tankstelle und ein Fast-Food-Restaurant bauen. Aktuell prüfen die Behörden, ob das Projekt machbar ist.

Interessensgemeinschaft spricht von Flächenfraß

Ziel des Bürgerbegehrens ist es, diesen Bau zu verhindern. Eine Interessensgemeinschaft (IG) hatte knapp 800 Unterschriften gesammelt und das Bürgerbegehren initiiert. Die Mitglieder der IG verweisen auf den Koalitionsvertrag der bayerischen Staatsregierung: Darin wird angestrebt, nicht mehr als fünf Hektar pro Tag zu verbauen. Tatsächlich sind es täglich knapp elf. Die Konsequenz für die IG: die Planungen zum Gewerbegebiet, den "Flächenfraß" stoppen.

Nur wenige Meter weiter, im Ortsteil Rathsmannsdorf, gibt es schon ein Gewerbegebiet, in dem noch nicht alle Bauplätze belegt sind, ärgert sich Hannes Rossa von der IG. "Wenn wir keine Alternativen hätten, wenn wir unbedingt Gewerbe ansiedeln müssten, dann würden wir es verstehen. Aber so ist es für uns unverständlich."

Bürgermeister: Es geht um 0,08 Prozent der Gemeindefläche

Anders sieht das die Mehrheit der Windorfer Markträte. Sie unterstützt das neue Bauvorhaben, darunter auch Bürgermeister Franz Langer (CSU). Ihm ist wichtig zu betonen, dass zu den acht Hektar bereits die Ausgleichsflächen dazu zählen. Unterm Strich ginge es also um 0,08 Prozent der Gemeindefläche. "Da kann von Flächenfraß nicht die Rede sein", sagt er.

Die Lage des Grundstücks sei prädestiniert für ein Gewerbegebiet - besonders wenn der dreispurige Ausbau der A3 komme. Die Kommune hofft auf Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Außerdem könne das Gewerbegebiet über einen Kreisverkehr angeschlossen werden, der eine Kreuzung entschärfe, an der es immer wieder Unfälle gebe.

Auf die Forderung der IG, mit den bisherigen Flächen zu haushalten, kontert Langer: Dass es noch freie Flächen im Gewerbegebiet Rathsmannsdorf gebe, heiße nicht, dass die Parzellen noch keine Interessenten hätten.

Auf Formulierung in der Wahlkabine achten

Wie es weitergeht, entscheiden die Bürger in der Wahlkabine. Irritierend könnte die Formulierung auf dem Zettel sein: Wer gegen den Bau ist, muss am Sonntag mit "Ja" stimmen - Ja zur ländlichen Heimat und um Flächenfraß zu stoppen. Wer für das Projekt ist, stimmt mit "Nein" gegen das Bürgerbegehren.