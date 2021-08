Windkraftprojekt im Landkreis Traunstein vor dem Aus?

Im Landkreis Ebersberg hat erst kürzlich ein Bürgerentscheid Klarheit gebracht: Die Mehrheit hat dafür gestimmt, dass Windräder im Ebersberger Forst gebaut werden sollen. Im Landkreis Traunstein tut man sich dagegen schwer: Obwohl es schon einen Grundsatzbeschluss für die Errichtung von drei Windrädern gab, steht das Vorhaben wieder auf der Kippe.

Erfolgreiche Bewerbung um Windkraftprojekt

Die Kommunen Traunreut, Trostberg und Palling hatten sich vor einem Dreivierteljahr beim Bayerischen Wirtschaftsministerium für ein gemeinsames Windkraftprojekt beworben und auch den Zuschlag erhalten. Ein sogenannter "Windkümmerer" wurde den Kommunen zur Seite gestellt. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Windkraft zu erhöhen.

Zweifel an der Neutralität des Windkümmerers

Der Windkümmerer sollte ausloten, was machbar ist und was nicht. Ein wesentlicher Punkt seiner Untersuchungen war auch, ob eine Windkraftanlage im Siebeneichenforst wirtschaftlich betrieben werden kann. Im Fall der drei Kommunen befürwortete er den Bau. Drei Windräder, jedes fast 170 Meter hoch, hätten im Siebeneichenforst entstehen und Strom erzeugen sollen.

Stadtrat in Traunreut verabschiedet sich von Windrädern

Der Traunreuter Stadtrat hat den Grundsatzbeschluss aber nun gekippt und steigt aus dem Projekt aus. Zur Begründung wurde angeführt, dass das noch unberührte Waldgebiet erhalten bleiben soll. Aus Ratskreisen heißt es jedoch auch, man habe gemerkt, dass der eigentlich neutrale Windkümmerer wirtschaftliche Interessen gehabt habe. Es habe Zweifel an den von ihm vorgestellten Zahlen gegeben.

Zwei Kommunen verfolgen Windkraft vorerst weiter

Trostberg und Palling wollen das Windkraftprojekt noch nicht so schnell aufgeben. Im Herbst sollen die jeweiligen Stadt- bzw. Gemeinderäte darüber abstimmen, ob sie den Bau der Windkraftanlagen nun gemeinsam vorantreiben oder ebenfalls aussteigen werden. Erst wenn sie sich für den Bau entscheiden, kommt es zu intensiveren Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern.

Ausgang ungewiss

In welche Richtung das Ökoenergie-Pendel ausschlägt, dazu will kein Kommunalpolitiker Prognosen wagen. Trostbergs Zweite Bürgermeisterin Marianne Penn von den Grünen hofft jedoch, "dass wir bei der Entscheidung bleiben".

Der Pallinger Bürgermeister Franz Ostermaier (Arbeitnehmerliste) sagte auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, er vermisse eine klare Haltung der Bundesregierung über eine Zusicherung von finanziellen Förderungen. Er glaubt, dass das Windkraftprojekt in seiner Gemeinde noch nicht gestorben sei, wenngleich es durch das Ausscheiden Traunreuts nicht leichter werde, es umzusetzen.

Stadt Traunstein arbeitet an einem Klimaschutzkonzept

Die Stadt Traunstein arbeitet derzeit an einem Klimaschutzkonzept. Auch dafür wären unter anderem drei bis fünf Windräder vorgesehen. Die Stadt- und Kreisrätin Helga Mandl von den Grünen befürwortet einen Bau der Anlagen. Denn die Zahlen sprächen für sich, sagt sie: Mit nur einem Windrad ließen sich 2.300 Haushalte mit Strom versorgen. Um die gleiche Energie zu erzeugen, bräuchte man 1.000 Solardächer, so Mandl. Es müsse etwas passieren, um im Freistaat bis 2040 klimaneutral zu werden – und zwar in jeder Kommune. Mandl schlägt vor, dass sich Bürger an den Windkraftwerken beteiligen können.