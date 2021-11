Windkraft: Was der Ampel-Vertrag für Bayerns 10H-Regel bedeutet

Was bedeutet der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP im Bund für die Zukunft der Windkraft in Bayern? Im Bayerischen Landtag gibt es dazu unterschiedliche Ansichten. Der CSU-Energiepolitiker Sandro Kirchner findet den Berliner Ampelkoalitionsvertrag ziemlich vage: Er enthalte viele Ziele und wenig Festlegungen über den Weg dorthin. Und was die bayerische 10H-Sonderregel angeht, die den Bau von Windrädern stark erschwert, wenn sie nicht einen Abstand vom zehnfachen ihrer Höhe zu Siedlungen einhalten: die ist gar nicht explizit erwähnt. Der CSU-Landtagsabgeordnete Kirchner folgert daraus: "Auch die Ampelkoalition hat verstanden, nicht 10H ist das Problem für den Ausbau der Windkraft in Bayern."

Die 10H-Regel hat Zukunft, versichert die CSU

Die bayerischen Regierungsfraktionen erwarten also zumindest nach außen hin, dass die Windkraft-Sonderregel im Freistaat bestehen bleibt. Einen Antrag, 10H abzuschaffen, hat eine Mehrheit von CSU, Freien Wählern und AfD im Wirtschaftsausschuss einmal mehr abgelehnt. "10H muss bleiben! Wir geben den Bürgern eine Stimme", so der AfD-Abgeordnete Gerd Mannes, Deutschland brauche weiterhin Atomkraft. Rainer Ludwig (FW) versicherte, die Freien Wähler seien für Windkraft, hielten sich aber auch an ihren Koalitionsvertrag mit der CSU, der die umstrittene 10H-Regel weiter festschreibt. Die FDP stimmte dagegen mit rot-grün für eine Abschaffung der 10H-Regel: "Nur mit Windkraft können wir unsere Industrie erhalten", sagte der FDP-Abgeordnete Albert Duin.

SPD ist sicher: Die Ampel kippt die bayerische Abstandsregel

Die Landtags-SPD ist sich sicher: Die neue Mehrheit im Bundestag wird der bayerischen 10H-Sonderregel den Boden entziehen. Das sei eine "zwangsläufige Folge" aus dem Satz im Koalitionsvertrag:

"Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden. Die nähere Ausgestaltung des Flächenziels erfolgt im Baugesetzbuch." Aus dem Koalitionsvertrag SPD, Grüne, FDP

Grüne: Ohne Windkraft in Bayern fehlt Deutschland Strom

Von den bayerischen Grünen heißt es, das Aus für 10H ergebe sich schon aus dem hoch gesteckten Ziel des Ampel-Koalitionsvertrags von 80 Prozent erneuerbaren Energien im Strommix von 2030. Wenn das erreicht werden soll, könne die 10H-Regel nicht bestehen bleiben, die den Windkraftausbau in Bayern beinahe zum Stillstand gebracht hat. Bayern sei mit 20 Prozent der Fläche Deutschlands schließlich das größte Bundesland, das könne man nicht aussparen, so der Grüne Martin Stümpfig: "Von daher gesehen ist es für mich klar, hier kommt eine Änderung aus Berlin."

Energie-Jurist: Aus für 10H ergibt sich aus Koalitionsvertrag

Ähnlich argumentiert auch Thorsten Müller von der Würzburger Stiftung Umweltenergierecht. Er hat den Koalitionsvertrag juristisch durchleuchtet. Und erkennt darin im Ergebnis eine hohe Verbindlichkeit für einen schnellen Ausbau der Windkraft. Das stützt er zum einen auf die hohen Ausbauziele, da seien pauschale Mindestabstände für Windräder, die große Flächen sperren, so wie 10H in Bayern "ein strukturelles Problem, das der Bundesgesetzgeber mit hoher Wahrscheinlichkeit angehen wird."

Ampel will Hindernisse für Erneuerbare Energien beseitigen

Zum anderen verweist der Energierechts-Experte auf die Präambel des Ampel-Koalitionsvertrags. Diese legt fest: "Die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, hat für uns oberste Priorität." Und: "Wir bringen neues Tempo in die Energiewende, indem wir Hürden für den Ausbau der Erneuerbaren Energien aus dem Weg räumen." Eine solche Hürde sei die bayerische 10H-Regel zweifellos.

Änderungen könnten schon in den nächsten Monaten kommen

Was dem Koalitionsvertrag ebenfalls zu entnehmen ist: Die angekündigten Änderungen sollen schnell kommen. Noch im ersten Halbjahr 2022 sollen "alle notwendigen Maßnahmen angestoßen" werden, um die erforderlichen Flächen für Windkraft zu organisieren, so steht es im Vertrag. Ein Neustart für die Windkraft in Bayern müsste demnach schon innerhalb weniger Monate kommen.