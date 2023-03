Windkraft und Artenschutz: Das Problem mit den Ökogutachten

Die Zeit drängt. Denn Gutachten zum Vogelschutz rund um Windräder zu erstellen ist Saisonarbeit. Die Beobachtungen müssen beginnen, bevor Laub an den Bäumen ist – damit die Fachleute Vogelnester in den Ästen gut erkennen können. Und Greifvögel wie der Rotmilan beginnen bereits ab März mit dem Nestbau. Aber obwohl der Frühling mit großen Schritten kommt, ist bei der Arbeitsgrundlage für die Gutachter noch immer einiges unklar.

Windkraft ist seit der Energiekrise noch wichtiger

Dabei sind sich eigentlich die Regierungen aller politischen Ebenen darüber einig, dass die Sache eilt. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine kommt dem Ausbau der Windkraft nicht nur ökologische, sondern auch strategische Bedeutung zu: als preiswerte, heimische Energiequelle. Die Bundesregierung hat bereits vergangenen Sommer die Grundlagen gelegt: Im Juli verabschiedete die Ampelmehrheit im Bundestag eine Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes. Mit dem Ziel, die Anforderungen an Artenschutzgutachten für Windkraftprojekte zu vereinfachen und zu standardisieren.

Praktiker entsetzt über bayerische Ausführungsbestimmungen

Sache der Länder ist es allerdings, Ausführungsbestimmungen zu erlassen, wie solche Vogelschutzgutachten nach dem neuen Verfahren genau anzufertigen sind. Und hier liegt das Problem: Als das bayerische Umweltministerium dieses ministerielle Schreiben am 30. Januar veröffentlichte, waren Praktiker aus der Windbranche und dem Gutachterwesen entsetzt: Mit diesen Regeln werde alles sogar noch komplizierter als vorher.

Staatsregierung sieht die Schuld beim Bund

Ein Sprecher des bayerischen Umweltministeriums sieht die Verantwortung dafür beim Bund: "Diese Hinweise sind so einfach abgefasst, wie es die bundesrechtliche Regelung zulässt". Gleichzeitig macht er jedoch klar, dass das bayerische Umweltministerium noch einmal nachbessern könnte. Man greife "Fragen und Rückmeldungen aus der Praxis auf". Falls erforderlich, würden die Vollzugs-Hinweise fortgeschrieben.

Windkraftverband: Rechtliche Verwirrung statt Klarheit

Also eine Novelle der Novelle. Den nachgeordneten Behörden wurde nach Informationen des Landesverbands Windenergie bereits mitgeteilt, dass sich bei den Vorschriften für die Artenschutzgutachten noch einmal etwas ändern wird. Die Überarbeitung wird nach Informationen des Verbands bis Mitte Mai erwartet. Eine Hängepartie, beklagt der Vorsitzende des Windkraftverbands für Bayern, Bernd Wust. Das Naturschutzrecht des Bundes könne jetzt praktisch nicht angewendet werden: "Weil durch widersprüchliche und fachlich angreifbare Regelungen in Bayern mehr Verwirrung als Klarheit geschaffen wurde. Ein beschleunigter Ausbau wird also gerade nicht erreicht."

Es fehlen ohnehin Ornithologen

Verschärft wird das Problem durch einen Mangel an qualifizierten Vogelkundlern. Die Gutachter-Büros in Bayern sind weitgehend ausgelastet, ein Flaschenhals für bauwillige Windkraft-Projektierer. Zum Beispiel die ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH in Nürnberg: Hier herrscht erstmal Annahmestopp für neue Aufträge, obwohl die Nachfrage riesig ist, erzählt Geschäftsführerin Gabriele Töpfer-Hofmann: "Wir könnten doppelt so viele Gutachten machen."

Gutachterin: "Vorgaben nicht praxisnah"

Die Arbeit der Gutachter sei durch das Schreiben des bayerischen Umweltministeriums vom Januar nicht einfacher geworden. Sondern „einfach zu kompliziert, zu aufwändig, zu starr, nicht praxisnah“. Zwar könnten die Gutachter mit den Unteren Naturschutzbehörden, also den jeweiligen Landkreisen, absprechen, wie die Beobachtungen auszuführen seien, um die Genehmigung für den Windpark zu erhalten – sozusagen auf dem kleinen Dienstweg. Das Problem ist jedoch: Das Ganze muss auch gerichtsfest sein. In der Vergangenheit waren Klagen gegen Windkraftprojekte wegen genau solcher Unklarheiten in den rechtlichen Bestimmungen oft erfolgreich.

Durchwursteln geht – aber was werden Gerichte sagen?

Weil die Arbeit ja trotz der unklaren Voraussetzungen weitergehen muss, haben sich die meisten Gutachter-Büros in Bayern entschlossen, ihre Beobachtungen nach der gängigen fachlichen Praxis zu beginnen – und einfach zu hoffen, dass ihre Gutachten am Ende dadurch keine juristische Angriffsfläche bieten.

Eine gewisse Reduzierung des Aufwands ist allerdings auch direkt mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes durch die Ampelkoalition bereits erreicht. Es stellt klar, dass jetzt nur noch Nistplätze im Umfeld von Windkraftstandorten gesucht werden müssen und darüber hinaus keine Beobachtungen des Flugverhaltens mehr nötig sind. Unklar sei allerdings, welcher Aufwand für die Kartierung betrieben werden muss, so Gabriele Töpfer-Hofmann von ANUVA aus Nürnberg.

EU-Notverordnung kann einen Ausweg bieten

Juristisch nicht einfacher wird die ganze Sache dadurch, dass es für die Artenschutzgutachten mehrere mögliche juristische Grundlagen gibt, zwischen denen sich Investoren entscheiden können: Entweder sie vergeben den Auftrag noch einmal nach altem Recht – was besonders aufwändig, aber vielleicht am sichersten ist. Oder nach dem neuen Recht, dass sich, wie beschrieben, im Fluss befindet. Eine dritte Möglichkeit wäre, sich auf eine EU-Notfallverordnung zu berufen, die gerade frisch in deutsches Recht umgesetzt wurde. Sie erlaubt, befristet auf ein Jahr, bei Windrädern in ausgewiesenen Windkraft-Vorranggebieten sogar ganz auf Artenschutzgutachten zu verzichten. Was aber in den Gebieten Bayerns, wo bisher noch keine Vorranggebiete ausgewiesen sind, wie der Raum München und die nördliche Oberpfalz, nicht in Frage kommt.

Ausgleichszahlungen können teuer werden

Außerdem ist dieser Weg für Windkraft-Investoren nicht so attraktiv, wie es sich anhört. Denn die Genehmigungsbehörde muss dann entscheiden, ob aus anderen Quellen bereits genug Informationen über Vogelpopulationen in dem Gebiet vorliegen, dass über eventuelle Auflagen entschieden werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, muss der Windkraft-Betreiber eine Ausgleichszahlung leisten. Einen Betrag pro installierte Leistung und Jahr, der in Artenhilfsprogramme fließt. Das kostet den Betreiber pro Windrad und Jahr eine sechsstellige Euro-Summe, und ist damit laut Windkraft-Verband in der Regel teurer als das dadurch vermiedene Artenschutzgutachten.

Einen einfachen Weg, die Artenschutz-Fragen für ein geplantes Windkraftprojekt zu lösen, gibt es also derzeit in Bayern nicht.