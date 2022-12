SPD kündigt Volksbegehren gegen 10-H-Regelung an

Laut Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn braucht Bayern mehrere tausend Windräder zusätzlich. Nur so könnten die Strompreise gesenkt und Arbeitsplätze gesichert werden. Von Brunn wirft der schwarz-orangen Regierung in Bayern vor, den Windkraftausbau weiter auszubremsen: "Die jüngsten Verbesserungen, die sie gemacht haben, verbessern die Situation für die Windkraft nicht wirklich", so von Brunn. Deswegen nun ein Volksbegehren, um diese Blockade aufzuheben.

10-H-Regel bereits gelockert

Mit dem "Wind-an-Land-Gesetz" hatten Bundestag und Bundesrat bereits die Länder verpflichtet, zwei Prozent der Landfläche für die Windkraft auszuweisen. Bayern hat mit einer Lockerung der umstrittenen 10-H-Regel reagiert. Gemäß 10 H dürfen Windräder nur in einem Mindestabstand des Zehnfachen ihrer Höhe zur nächsten Wohnbebauung entstehen. Das sind in der Regel bei modernen Windkraftanlagen 2.000 Meter. Die Lockerung lässt nun in manchen Fällen auch kürzere Abstände zu.

Nach einer Änderung der Bayerischen Bauordnung im Herbst müssen Windräder nahe Gewerbegebieten, an Autobahnen, Bahntrassen und Wind-Vorranggebieten nur noch einen Abstand von 1.000 Meter zur nächsten Wohnbebauung aufweisen. Grundsätzlich soll aber an der 10-H-Regelung festgehalten werden.

SPD sieht Flickschusterei

Die SPD in Bayern dagegen fordert die vollständige Abschaffung der Regelung. Laut SPD-Chef von Brunn sind nur so schnell mehr Windräder und niedrigere Strompreise möglich. Und das sei leicht umzusetzen, so von Brunn. Man müsse nur alle Sondervorschriften aus den Bayerischen Bauordnung streichen. CSU und Freien Wählern wirft von Brunn vor, durch die Blockade von Windkraft und dem Bau großer Stromleitungen, Probleme in der Stromversorgung geschaffen zu haben.

Von Brunn: Süddeutschland drohen höhere Strompreise

Laut von Brunn prüft deswegen die Europäische Union höhere Strompreise für Süddeutschland. Im Moment laufe schon ein Beratungsverfahren in der EU über die Bildung von Strompreiszonen in Deutschland. In den kommenden Wochen will die SPD nun Bündnispartner in Bayern suchen, also andere demokratische Parteien und Verbände, die das Volksbegehren unterstützen.