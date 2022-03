Windkraft: Söder stellt erneut 10H-Ausnahmen in Aussicht

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht den Freistaat beim Ausbau der Windkraft auf einem guten Weg. Die Debatte innerhalb der Staatsregierung über konkrete Ausnahmen von der 10H-Abstandsrgel für Windkraftanlagen gehe gut voran, sagte Söder nach dem "Energiekonvent", einer Gesprächsrunde mit Energie- und Wirtschaftsverbänden. Diskutiert werde über Ausnahmen "zum Beispiel im Wald und in den Bereichen der Vorranggebiete, die schon ausgewiesen worden sind."

Vorranggebiete sind für die Windenergie besonders geeignete Flächen. Sie werden von den 18 Regionalen Planungsverbänden ausgewiesen und finden sich letztendlich im Energie-Atlas und im Landesentwicklungsplan wieder. In der Debatte um die 10H-Regel standen die Vorranggebiete bislang nicht direkt im Fokus. Wenn die Vorranggebiete nun, wie Söder vorschlägt, von der Abstandsregel ausgenommen werden sollen, würde das den Bau von Windkraftanlagen auf diesen Flächen erleichtern.

Söder: Windräder regional fair verteilen

Entscheidend ist laut Söder dabei eine regional faire Verteilung der Windkraftanlagen über ganz Bayern. "Es kann nicht alles in Nordbayern sein", betonte der Ministerpräsident.

Als weiteren Fahrplan in Sachen Windkraftausbau nannte er zunächst Gespräche in den Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern, anschließend sollen die Koalitionspartner untereinander im Kabinett diskutieren. Nach dieser regierungsinternen Abstimmung werde es einen Windgipfel mit Planungsverbänden geben, um zu überlegen, wie die Umsetzung in der Praxis ausschauen soll.

Aiwanger sieht große Potenziale

Während es insbesondere aus der CSU-Fraktion bislang Gegenwind beim Thema Windkraftausbau gab, sprechen sich die Freien Wähler schon seit längerem für mehr Windräder im Freistaat aus. Bei dem "Energiekonvent" betonte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erneut, er sehe enorme Zubaupotenziale in Bayern. "Wir arbeiten gerade an einer Lockerung der 10H-Vorgaben, um gezielt vernünftige Ausnahmetatbestände zu definieren, die auch von den Kommunen und Bürgern vor Ort mitgetragen werden."

Bayern plant "500 plus x" neue Windräder

Die umstrittene 10H-Regelung "weiterzuentwickeln und zu reformieren", hatte Söder schon im Juli 2021 in einer Regierungserklärung angekündigt: Beim Repowering - also dem Ersatz alter Windräder durch leistungsfähigere neue -, im Staatswald, auf sogenannten Vorrangflächen und Truppenübungsplätzen solle nur noch ein Mindestabstand von 1.000 Metern eingehalten werden müssen.

Auch vergangene Woche erneuerte Söder im Landtag das Versprechen einer Reform, allerdings ohne Details zu nennen. Als Ziel gab er aus, "500 plus x" neue Windräder auf den Weg zu bringen. "Wenn es nach mir geht, wird das ein deutliches X." Im Anschluss an den "Energiekonvent" sprach Söder nun vom Ziel "500 xxl Windräder" zu bauen.

Um Unmut von Anwohnern vorzubeugen sieht die Abstandsregel vor, dass Windräder einen Abstand vom Zehnfachen ihrer Höhe zur nächsten Siedlung haben müssen. Das bedeutet in der Regel einen zwei Kilometer langen Abstand von einem Windrad zum nächsten Ort.

Branchenverband: Bayern kann Windkraft verdreifachen

Nach Einschätzung des Bundesverbands Windenergie könnten in Bayern sogar deutlich mehr Windräder gebaut werden, als es die Staatsregierung bisher vorsieht. Statt 500 Windkraftanlagen könnten es laut Branchenverband bis zum Jahr 2030 sogar 1.200 zusätzliche Anlagen sein. Bis 2040 wären insgesamt sogar 3.000 neue Windräder möglich, heißt es in einem heute vorgelegten Konzept. Demnach könnte die Windenergie bis 2040 einen Anteil von 30 Prozent am bayerischen Strommix haben. Das wäre eine Verdreifachung. 2020 lag der Anteil der Windenergie in Bayern bei 6,4 Prozent.

Expertin: "Booster für Windenergie" in Bayern nötig

Die Energieökonomin Claudia Kemfert sieht in Söders Ankündigung einen Schritt in die richtige Richtung. "Wir brauchen dringend mehr Windenergie gerade in Bayern, denn dort hapert es ja und stockte es ja in der Vergangenheit sehr stark", sagte die Expertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bei BR24live. Denn es gebe ja nach wie vor die 10H-Abstandsregel. "Wir haben schon lange gefordert, diese sofort abzuschaffen." Kemfert forderte einen "Booster für die Windenergie", denn es gelte wegzukommen von der Atomenergie und der Kohle.

Staatsregierung: Laufzeit der Atomkraftwerke verlängern

Eine besondere Dringlichkeit bekommt der Ausbau der erneuerbaren Energien durch den Krieg in der Ukraine. Darauf wiesen Söder und Aiwanger nach dem Austausch mit den Verbänden noch einmal hin. Denn: Heimische Energien machen unabhängiger von russischen Rohstoff-Importen und sichern die Versorgung. Besonders abhängig ist Deutschland von russischem Gas. Mehr als die Hälfte des Gasimports an die Bundesrepublik kommt von dort.

Langfristig plant auch die Staatsregierung, fossiles Erdgas durch erneuerbar erzeugten Strom und grünen Wasserstoff zu ersetzen. Bayern hat zudem eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke vorgeschlagen, um die Stromversorgung sicherzustellen und die Strompreise bezahlbar zu machen. Nach Ansicht Aiwangers könnte das Kernkraftwerk Isar 2 zumindest bis März 2023 weiterlaufen, um die Versorgungssicherheit im nächsten Winter zu verbessern. Ähnlich wie vor ihm auch schon Söder sprach der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW), Bertram Brossartdt, dagegen von einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren.

Wirtschaftswissenschaftlerin Kemfert hält dies "für den falschen Weg". Besser sei es, die Windenergie auszubauen, weil diese benötigt werde. "Die restlichen Atomkraftwerke sollten wir nicht länger am Netz lassen, wir brauchen sie auch nicht, sie produzieren derzeit etwa sechs Prozent der Stroms", sagte sie bei BR24live. "Wir haben ja keine Stromknappheit, wir haben eher den Bedarf, dass wir im Wärmesektor mehr tun, um Energie einzusparen." Dies sei gerade dafür entscheidend, um schneller von russischen Öl- und Gaslieferungen wegzukommen. "Da kann die Atomenergie nicht helfen."

Wirtschaftsverbände schlagen Alarm

Die bayerischen Wirtschaftsverbände befürchten direkte Auswirkungen des Ukrainekriegs auf energieintensive Branchen wie Zementfabriken, die Metallindustrie, Molkereien und die chemische Industrie. Zu schaffen mache ihnen der steigende Gaspreis, teilt der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHKL) mit. Viele Betriebe würden schon jetzt von den Mehrkosten in die Verlustzone getrieben. Die Gefahr von Insolvenzen steige. Laut Expertenschätzungen haben energieintensive und gasabhängige Betriebe in Bayern mehr als 200.000 direkte Beschäftigte.

VBW-Hauptgeschäftsführer Brossardt warnte vor diesem Hintergrund eindringlich vor einem Boykott von russischem Gas. Die Folgen für die bayerische Wirtschaft wären seiner Meinung nach dramatisch. Er wies darauf hin, dass sich Engpässe in der Gasversorgung und hohe Gaspreise direkt auf viele bayerische Unternehmen auswirkten und indirekt auf die "gesamte Wirtschaft und den Wohlstand". Stahl beispielsweise gäbe es ohne Gas nicht, der werde aber in sehr vielen Industriebereichen benötigt, auch im Handwerk wie dem Bau. Kurzfristig müsse alles getan werden, um sicher durch die nächsten Monate zu kommen, mahnte Brossardt.

Bereits jetzt seien die hohen Energiepreise zunehmend existenzgefährdet für die bayerische Wirtschaft, warnte der VBW-Hauptgeschäftsführer. Um Unternehmen und Verbraucher bei den steigenden Energiepreisen zu entlasten, fordert sein Verband, die Energiesteuer für drei bis sechs Monate auszusetzen. So könne man schnell und unbürokratisch den Benzinpreis senken.

Opposition reagiert enttäuscht

Der bayerische SPD-Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn kritisierte die Windkraft-Pläne der Staatsregierung als unzureichend. Bayern brauche 5.000 und nicht nur 500 neue Windräder. Er forderte daher Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf, "umgehend das Baugesetzbuch zu ändern und dem CSU-Windkraftstopp 10H die rechtliche Grundlage zu entziehen". Gegen den Weiterbetrieb des Atomkraftwerks Isar II kündigte von Brunn Widerstand an: "Das bringt nichts, das geht nicht, und Söder und Aiwanger verlieren auch kein Wort darüber, wohin der ganze Atommüll soll!"

Ludwig Hartmann, Fraktionschef der Grünen im Landtag, beklagte, er habe von Söder heute ein klares Bekenntnis für die Windkraft erwartet und sei enttäuscht worden. Er hätte sich eine klare Ansage an die Landratsämter gewünscht, jetzt die Vorranggebiete auszuweisen – mit einem festen Zeitplan. "Wir brauchen einen verlässlichen Fahrplan, der jetzt aufs Gleis gesetzt werden muss."

Das BR24live zum Energiekonvent in voller Länge: