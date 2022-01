Windkraft: Söder hält an 10H-Regel fest und stellt Forderungen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erteilt der Forderung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach Abschaffung der Abstandsregel für Windräder in Bayern eine Absage: "Wir halten an der 10H-Regel fest", sagte Söder dem Bayerischen Rundfunk. Er gibt jedoch gleichzeitig zu, dass die Ampel-Mehrheit im Bundestag diese Ausnahme für Bayern auch einfach streichen könnte.

Habeck will auch in Bayern Platz für Windräder schaffen

10H ist die bayerische Sonderregel für den Mindestabstand von Windrädern zu Siedlungen. Wenn dieser nicht mindestens das Zehnfache der Windradhöhe beträgt, wird die Genehmigung deutlich erschwert. Bundeswirtschaftsminister Habeck will diese Regel abschaffen, damit in Deutschland insgesamt zwei Prozent der Fläche für Windkraft zur Verfügung stehen.

Söder will lieber Photovoltaik, Geothermie und Wasserkraft

Söder dagegen verlangt ein Gesamtkonzept, das die Stärken der einzelnen Bundesländer weiter fördere: "Im Süden ist Sonne und Wasser besser und Wind schlechter. Im Norden genau umgekehrt. Also warum stärken wir nicht die Stärken, anstatt zu versuchen, wie bei einem englischen Rasen alles gleichzumachen." Die Stärke Bayerns sieht Söder statt in der Windenergie in Photovoltaik, Wasserkraft oder auch Geothermie. Zugleich solle der Bund dafür sorgen, dass neue Gaskraftwerke gebaut werden.

SPD: Ohne Windkraft steigen die Strompreise

Der Vorsitzende der bayerischen SPD, Florian von Brunn, widerspricht. Die Windkraft liefere besonders günstigen Strom, ihr Ausbau sei deshalb auch in Bayern unverzichtbar. "Wer die Windkraft blockiert, der treibt die Strompreise in die Höhe. Das sollte sich Markus Söder überlegen." Die Ampelkoalition in Berlin werde 10H aufheben, ist sich von Brunn sicher.

Grüne: Bayern entgehen Milliarden

Auch der bayerische Grünen-Vorsitzende Thomas von Sarnowski betont: "10H ist Geschichte, und Markus Söder sollte schon mal das Loslassen üben." Bayern brauche den Ausbau der Windkraft auch aus wirtschaftlichen Gründen. "Das ist ein Milliardenverlust für Bayern geworden, so viele Windräder, die wir nicht gebaut haben!"

Söder: Bayern muss sich nicht belehren lassen

In genau einer Woche kommt Habeck nach Bayern, um mit Söder und Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger (FW) über die Beschleunigung der Energiewende zu sprechen. Söder betont im Vorfeld des für den 20. Januar vereinbarten Besuchs: "Wir haben Interessen, die wir einbringen müssen." Die Staatsregierung sei zum konstruktiven Dialog bereit. Als größtes und wirtschaftsstärkstes Bundesland mit der höchsten Stromproduktion in der Photovoltaik müsse man sich aber auch nicht belehren lassen.